Футбол
Александр Головин получил травму в матче «Монпелье» — «Монако»Чемпионат вчера в 11:10
За первым голом, на Кубок, последовал почин в чемпионате, а вместе с ним первый титул игрока тура. Как бы много народу ни числилось в «Монако», позиции Головина сомнению не подвергаются. Не играет он только в двух случаях: травма или дисквалификация.
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Жардим: вероятно, Головин выбыл на 2-3 недели. Его лодыжка фиолетового оттенка
Чемпионатвчера в 14:10
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Музыка
Childish Gambino получил премию «Грэмми» в номинации «Песня года»
Американский исполнитель Childish Gambino стал лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года».
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Обновлено вчера в 05:41
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Названы лучшие Android-смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей
Названы лучшие Android-смартфоны, стоимость которых не превышает 20 тысяч рублей.
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На улицы российский городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
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Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
Обновлено вчера в 11:20
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Маск заявил о превосходстве двигателя SpaceX над российским РД-180
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Космонавтов и летчиков научат дышать жидкостью при перегрузках
В 2017 году года технологию дыхания с помощью обогащенной кислородом жидкости испробовали на таксе по имени Николас.
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Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с пятью машинами
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Обновлено вчера в 23:41
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Президиум Мосгорсуда отменил решение о смягчении приговора фигурантам дела о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома "Восточный" и отправил дело на новое рассмотрение.
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Транспорт
Госдума предложила отменить эвакуацию неверно припаркованных машин
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не эвакуировать неправильно припаркованные автомобили осенью и зимой, если они не мешают другим участникам движения.
Обновлено вчера в 22:20
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Полиция заинтересовалась платной рекламой мошенников в Google
Известно, что мошенники, размещавшие платную рекламу в Google, предлагали от имени крупных банков поучаствовать в опросе за вознаграждение от восьми тысяч до 130 тысяч рублей.
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