Футбол
Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата ФранцииВести.Ru 01:18
Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции. Российский футболист пропустит встречу из-за предупреждения. В матче последнего тура с "Ниццей" Головин получил предупреждение, ставшее для него третьим в последних десяти встречах.
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Транспорт
СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте
В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.
Обновлено в 00:48
Транспорт
Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города
Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Религия
В екатеринбургской епархии заявили, что горожанам нужны храмы
Обновлено в 01:12
Общество
WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы
WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол
«Динамо» проявляет интерес к Джорджевичу
По информации "СЭ", московское "Динамо" проявляет интерес к форварду Луке Джорджевичу.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Определены самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда провел опрос среди работодателей и определил самые востребованные профессии на рынке труда.
Обновлено 28 мая в 21:22
Политика
Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Экономика
Трутнев заявил, что экономике Сахалина необходима диверсификация
Развитие отраслей народного хозяйства должно быть диверсифицировано за счет сокращения зависимости региональной экономики от нефтегазовой отрасли.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Армия и оружие
На Украине прекратили выпуск БТР-4 из европейской стали
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:06
Транспорт
«Яндекс.Такси» может предложить пользователям заказ вертолетов
В проекте планируется задействовать разрабатываемый сейчас вертолет VRT500, а эксплуатантом может стать независимая компания, уточнил Михальченко.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы
Власти предложили выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсии
В рамках программы «Социальная поддержка граждан» в правительстве предлагают выделить дополнительные 4,765 миллиардов рублей в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Модель plus-size Юлия Рыбакова обнажилась на съемках Анны Седоковой
Юлия Рыбакова – пожалуй, самая известная российская модель категории plus-size. На сегодня она еще и популярный блогер и начинающая певица.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
В России могут ввести отцовский капитал
Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 00:24
Гаджеты
Умная колонка Amazon Echo Show 5 стоит 90 долларов
Речь идет о колонке Echo Show 5, которая получила 5,5-дюймовый дисплей и качественную камеру.
Обновлено вчера в 13:16
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли
Решающую шайбу в овертайме забросил защитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон. Таким образом, "Сент-Луис" сравнял счёт в серии — 1:1.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Театры
В Театре Вахтангова пройдет предпоказ «Пер Гюнта» Юрия Бутусова
В театре отметили, что «Пер Гюнт» станет первой постановкой Бутусова на посту главного режиссера театра.
Обновлено в 02:32
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Музыка
Хаски и «ГРОТ» выступят на Ural Music Night
На фестивале Ural Music Night (Уральская ночь музыки), который пройдет в Екатеринбурге 28 июня, выступят рэпер Хаски и представитель сибирского рэпа хип-хоп дуэт «ГРОТ».
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Украинский сапёр пропал без вести в бою на Донбассе
Обновлено вчера в 02:20
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01