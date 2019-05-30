Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата ФранцииВести.Ru 01:18

Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции. Российский футболист пропустит встречу из-за предупреждения. В матче последнего тура с "Ниццей" Головин получил предупреждение, ставшее для него третьим в последних десяти встречах.

Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции

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