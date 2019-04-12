Футбол

Александр Головин: «Меня может разозлить плохое судейство»Спорт-Экспресс 10:14

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин признался, что на футбольном поле его может разозлить плохое судейство. Он также добавил, что в жизни ему не нравится хамство.
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Головин: «Злюсь из-за плохого судейства и выпадаю из игры. Пытаюсь с этим бороться»

Sport24.ru10:34

Александр Головин: «Меня может разозлить плохое судейство»

Спорт-Экспресс10:14

Александр Головин: «Плохое судейство может быстро разозлить, выпадаю из игры. Пытаюсь с этим бороться»

Sports.ru10:55
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
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Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
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Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом

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Украина намерена продолжать борьбы за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
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По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
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СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки

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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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