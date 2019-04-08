Футбол
Головин: «Если бы кинул Слуцкому в лицо пиццу, закончил бы с футболом»Спорт-Экспресс 13:11
Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью YouTube-каналу "Красава" поделился впечатлениями от игры с Сеском Фабрегасом. По словам российского хавбека, Фабрегас, присоеднившийся к монегаскам, ведет себя спокойно и не похож на себя в молодости.
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