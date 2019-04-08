Футбол

Головин: «Если бы кинул Слуцкому в лицо пиццу, закончил бы с футболом»Спорт-Экспресс 13:11

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью YouTube-каналу "Красава" поделился впечатлениями от игры с Сеском Фабрегасом. По словам российского хавбека, Фабрегас, присоеднившийся к монегаскам, ведет себя спокойно и не похож на себя в молодости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Головин: «Если бы бросил пиццу в Слуцкого — закончил бы с футболом»

Sport24.ru13:38

Александр Головин: «Если бы в 22 года кинул пиццу в Слуцкого, то закончил бы с футболом»

Матч ТВ13:22

Головин: «Если бы кинул Слуцкому в лицо пиццу, закончил бы с футболом»

Спорт-Экспресс13:11

Александр Головин: «Если бы в 22 года кинул пиццу в Слуцкого, то закончил бы с футболом»

Sportbox.RU13:22

Головин: если бы кинул пиццу в Слуцкого, завершил бы карьеру

Чемпионат13:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия

Макгрегор подрался в ирландском баре

Обновлено в 14:01
Экономика

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Гаджеты

Появились качественные рендеры складного игрового смартфона Sharp

Обновлено в 03:36
Авто

В России начали продавать дизельный седан Audi A8

Минимальная стоимость дизельного Audi A8 составляет 6 150 000 рублей.
Обновлено в 05:09
Политика

Тимошенко: Порошенко и Зеленский не гнушаются унижением Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала борьбу действующего лидера Украины Петра Порошенко и комика Владимира Зеленского за пост президента «шоу», которое украинцы смотрят «с грустью».
Обновлено в 13:28
Политика

Зеленский попросил у МВД Украины предоставить ему охрану

Представители штаба кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского в преддверии второго тура президентских выборов просят обеспечить его охраной.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Футбол

Федун рассказал о реальной трансферной стоимости Педро Роши

Президент «Спартака» рассказал, что Рошу приобрели в последний день окна, и надо учитывать, говоря о стоимости, все выплаты по сделке.
Обновлено в 09:33
Общество

В рамках реновации построят в три раза больше жилья, чем снесут

Обновлено в 03:55
Политика

Путин поговорил с Эрдоганом о реализации контракта по поставкам С-400

Обновлено в 12:47
Политика

Украинский депутат пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика

Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян

Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Политика

Соловьев высмеял рассуждения Познера о национальной идее России

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев высмеял рассуждения своего коллеги Владимира Познера о том, что у России нет национальной идеи.
Обновлено в 12:13
Общество

В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона

Обновлено вчера в 11:26
Авто

Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова

На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Политика

Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Интернет

Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Политика

Порошенко передумал соглашаться с Зеленским по условиям дебатов

Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко считает, что дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским нужно провести раньше назначенной им даты.
Обновлено в 13:16
Хоккей

Матч «Салавата Юлаева» и «Авангарда» установил рекорд по продолжительности финалов Востока КХЛ

Шестая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» установила рекорд по продолжительности поединка в истории финалов Востока КХЛ.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Политика

В Раде сообщили о создании объединения «За Зеленского»

О создании объединения "За Зеленского" сообщил сегодня внефракционный член Рады Виталий Куприй — депутат, который участвовал в первом туре президентской гонки, уверен, что второму туру угрожают масштабные фальсификации, при помощи которых действующий президент Петр Порошенко попытается сохранить власть.
Обновлено в 05:21
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра

Обновлено в 05:23
Наука

Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль

Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Финансы

Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:06
Транспорт

Военные инспекторы начнут охоту за водителями

Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Футбол

Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 12:34
Футбол

«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алекс Фергюсон
Британский футбольный тренер
Александр Чепмен Фергюсон более известный как Алекс Фергюсон, сэр Алекс, САФ или Ферги - шотландский футболист и футбольный тренер. C 1986 по 2013 годы был главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Признаётся одним из величайших тренеров в истории мирового футбола. Занимает четвёртое место в списке лучших тренеров послевоенного периода по версии газеты The Times, а также первое место в списке лучших тренеров всех времён и народов по версии World Soccer и ESPN FC. Входит в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания УЕФА в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное