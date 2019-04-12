Футбол

Александр Головин: «Дзюба называет мою прическу „гнездом“»Спорт-Экспресс 12:41

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что форвард национальной команды Артем Дзюба называет его прическу "гнездом".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Александр Головин: «Дзюба называет мою прическу „гнездом“»

Спорт-Экспресс12:41

Головин: «Без Дзюбы было бы скучно»

Евро-футбол.ру12:21

Дзюба называет прическу Головина гнездом

Газета.Ru11:09

Головин: Дзюбе не нравится моя причёска, он называет её гнездом

Чемпионат12:14

Головин: «Дзюбе не нравится моя прическа, называет ее гнездом»

Sport24.ru11:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика

В Сети появилось продолжение ролика с Зеленским и фурой

Ранее в Сети появилось видео, где Зеленского сбивает грузовик, после чего появятся белая дорожка из порошка.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Здоровье

Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака

Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Авто

В марте российский авторынок стал пятым в Европе

Крупнейшим авторынком Европы по итогам марта 2019 года стала Великобритания с объемом реализации 458 054 машины (-3,4%).
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Спорт

Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»

Обновлено вчера в 09:37
Спорт

Самарин с ошибками исполнил произвольную программу на командном ЧМ

Обновлено в 06:23
Происшествия

В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя

Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Авто

Nissan X-Trail получил новый двигатель

Продажи Nissan X-Trail в Европе начнутся в ближайшее время. В Россию поставка автомобилей с новыми двигателями пока не ожидается.
Обновлено в 05:47
Политика

Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном

Обновлено в 13:21
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмутилась перепалкой президента Украины Петра Порошенко и его соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 08:10
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Космос

Роскосмос и «ВКонтакте» запустили космическое шоу «МКС на связи»

На странице Роскосмоса в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 12 апреля, вышел первый выпуск шоу «МКС на связи», в котором звезды впервые могут прикоснуться к космосу и даже выйти в прямой эфир с бортом Международной космической станции; гостем первого выпуска стала популярный вайнер Ида Галич.
Обновлено в 10:42
Политика

Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана

Обновлено в 12:51
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения ноутбуков и прочих гаджетов.
Обновлено в 13:05
Экономика

Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»

28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.
Обновлено в 13:46
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Футбол

Гулиев извинился перед болельщиками после инцидента с пешеходом

Обновлено в 05:44
Экономика

Татьяна Навка оказалась самой богатой среди жен сотрудников Кремля

На втором месте по доходам среди супругов сотрудников Кремля оказалась жена начальника управления по общественным связям и коммуникациям Александра Смирнова, заработавшая 32,8 млн руб. На третьем месте – супруга полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Экономика

У самых богатых россиян стало больше сбережений

Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Кино

Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года

"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита.
Обновлено в 12:40
Космос

Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере

Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Здоровье

Минздрав опубликовал скандальные поправки о лечении тяжелобольных

Минздрав подготовил поправки, которые увеличивают срок согласования отправки за границу тяжелобольных россиян с 3 до 8 месяцев.
Обновлено в 10:14
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Политика

Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Общество

Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов

Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Спорт

Гимнастка Мельникова взяла бронзу ЧЕ в многоборье

Гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в личном многоборье на чемпионате Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное