Футбол
Александр Головин: «Дзюба называет мою прическу „гнездом“»Спорт-Экспресс 12:41
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что форвард национальной команды Артем Дзюба называет его прическу "гнездом".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика
В Сети появилось продолжение ролика с Зеленским и фурой
Ранее в Сети появилось видео, где Зеленского сбивает грузовик, после чего появятся белая дорожка из порошка.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Авто
В марте российский авторынок стал пятым в Европе
Крупнейшим авторынком Европы по итогам марта 2019 года стала Великобритания с объемом реализации 458 054 машины (-3,4%).
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Авто
Nissan X-Trail получил новый двигатель
Продажи Nissan X-Trail в Европе начнутся в ближайшее время. В Россию поставка автомобилей с новыми двигателями пока не ожидается.
Обновлено в 05:47
Политика
Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном
Обновлено в 13:21
Политика
Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмутилась перепалкой президента Украины Петра Порошенко и его соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 08:10
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Космос
Роскосмос и «ВКонтакте» запустили космическое шоу «МКС на связи»
На странице Роскосмоса в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 12 апреля, вышел первый выпуск шоу «МКС на связи», в котором звезды впервые могут прикоснуться к космосу и даже выйти в прямой эфир с бортом Международной космической станции; гостем первого выпуска стала популярный вайнер Ида Галич.
Обновлено в 10:42
Политика
Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана
Обновлено в 12:51
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения ноутбуков и прочих гаджетов.
Обновлено в 13:05
Экономика
Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»
28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.
Обновлено в 13:46
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Экономика
Татьяна Навка оказалась самой богатой среди жен сотрудников Кремля
На втором месте по доходам среди супругов сотрудников Кремля оказалась жена начальника управления по общественным связям и коммуникациям Александра Смирнова, заработавшая 32,8 млн руб. На третьем месте – супруга полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Кино
Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года
"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита.
Обновлено в 12:40
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Здоровье
Минздрав опубликовал скандальные поправки о лечении тяжелобольных
Минздрав подготовил поправки, которые увеличивают срок согласования отправки за границу тяжелобольных россиян с 3 до 8 месяцев.
Обновлено в 10:14
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Общество
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Спорт
Гимнастка Мельникова взяла бронзу ЧЕ в многоборье
Гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в личном многоборье на чемпионате Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:44