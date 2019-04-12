Александр Головин: «Дзюба называет мою прическу „гнездом“»Спорт-Экспресс 12:41

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что форвард национальной команды Артем Дзюба называет его прическу "гнездом".

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Политика В Сети появилось продолжение ролика с Зеленским и фурой Ранее в Сети появилось видео, где Зеленского сбивает грузовик, после чего появятся белая дорожка из порошка.

Происшествия В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.

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Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Происшествия В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

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Общество В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.

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Политика МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.

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