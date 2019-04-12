Футбол
Александр Головин: «Дзюба называет мою прическу „гнездом“»Спорт-Экспресс вчера в 12:41
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что форвард национальной команды Артем Дзюба называет его прическу "гнездом".
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Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
Обновлено в 00:49
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца
Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома
В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома. Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США
Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Спорт
Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.
Обновлено вчера в 11:04
Космос
SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy
«Успешный запуск Arabsat-6A на орбиту геосинхронной передачи подтвержден — это успешное завершение первой коммерческой миссии Falcon Heavy!» — говорится в Twitter компании.
Обновлено 11 апреля в 23:10
Автоспорт
Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая
Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Началова перед смертью отправила родным трогательные послания
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено вчера в 21:37
Политика
США собрались усилить изоляцию Мадуро
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон вместе с зарубежными союзниками намерен усиливать изоляцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:48
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Хоккей
Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли
Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 00:33
Космос
В ОАЭ объявили имя летящего на МКС первого космонавта страны
Военный летчик Хаззаа Аль-Мансури станет первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов, который осенью отправится на российском корабле "Союз МС-15" на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты
В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Один человек погиб в столкновении двух машин в районе МГУ
Обновлено вчера в 20:23
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности
Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
«Не все патриоты доехали до передовой». Как Киев начинал воевать в Донбассе
Пять лет назад Киев объявил так называемую Антитеррористическую операцию — АТО.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Донбассе за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены
Кроме того, накануне сообщалось, что боевики «Айдара» открывали огонь по Зайцево, а сегодня утром подвергли обстрелу поселку Гольмовский в северной части Горловки.
Обновлено вчера в 01:08
Общество
Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами
Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Авто
Японцы построили безумный «армейский» родстер BMW i8
Японское ателье EVE.RYN представило свой вариант доработок родстера BMW i8.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35
Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.
Обновлено 11 апреля в 12:40
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено 11 апреля в 02:12