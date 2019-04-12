Футбол

Александр Головин: «Дзюба называет мою прическу „гнездом“»Спорт-Экспресс вчера в 12:41

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что форвард национальной команды Артем Дзюба называет его прическу "гнездом".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Головин: Дзюба называет мою причёску гнездом

Нева Спортвчера в 15:45

Александр Головин: «Дзюба называет мою прическу „гнездом“»

Спорт-Экспрессвчера в 12:41

Головин: «Без Дзюбы было бы скучно»

Евро-футбол.рувчера в 12:21

Головин: Дзюбе не нравится моя причёска, он называет её гнездом

Чемпионатвчера в 12:14

Дзюба называет прическу Головина гнездом

Газета.Ruвчера в 11:09

Головин: «Дзюбе не нравится моя прическа, называет ее гнездом»

Sport24.ruвчера в 11:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

Обновлено в 00:49
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома

В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома. Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США

Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Спорт

Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.
Обновлено вчера в 11:04
Космос

SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy

«Успешный запуск Arabsat-6A на орбиту геосинхронной передачи подтвержден — это успешное завершение первой коммерческой миссии Falcon Heavy!» — говорится в Twitter компании.
Обновлено 11 апреля в 23:10
Автоспорт

Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая

Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Обновлено вчера в 08:56
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено вчера в 21:37
Политика

США собрались усилить изоляцию Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон вместе с зарубежными союзниками намерен усиливать изоляцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:48
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Хоккей

Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли

Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 00:33
Космос

В ОАЭ объявили имя летящего на МКС первого космонавта страны

Военный летчик Хаззаа Аль-Мансури станет первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов, который осенью отправится на российском корабле "Союз МС-15" на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено вчера в 17:52
Общество

Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты

В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Один человек погиб в столкновении двух машин в районе МГУ

Обновлено вчера в 20:23
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности

Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

«Не все патриоты доехали до передовой». Как Киев начинал воевать в Донбассе

Пять лет назад Киев объявил так называемую Антитеррористическую операцию — АТО.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В Донбассе за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены

Кроме того, накануне сообщалось, что боевики «Айдара» открывали огонь по Зайцево, а сегодня утром подвергли обстрелу поселку Гольмовский в северной части Горловки.
Обновлено вчера в 01:08
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами

Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Авто

Японцы построили безумный «армейский» родстер BMW i8

Японское ателье EVE.RYN представило свой вариант доработок родстера BMW i8.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие

Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35

Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.
Обновлено 11 апреля в 12:40
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено 11 апреля в 02:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное