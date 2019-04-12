Александр Головин: «Дзюба называет мою прическу „гнездом“»Спорт-Экспресс вчера в 12:41

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что форвард национальной команды Артем Дзюба называет его прическу "гнездом".

Спорт день за днем

Происшествия Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.

Происшествия В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома. Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.

Происшествия Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.

Единоборства Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".

Спорт Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде» Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.

Космос SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy «Успешный запуск Arabsat-6A на орбиту геосинхронной передачи подтвержден — это успешное завершение первой коммерческой миссии Falcon Heavy!» — говорится в Twitter компании.

Автоспорт Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Политика Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Политика США собрались усилить изоляцию Мадуро Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон вместе с зарубежными союзниками намерен усиливать изоляцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.

Хоккей Кучерову грозит дисквалификация за грубый прием в матче Кубка Стэнли Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров рискует получить дисквалификацию за грубый прием во втором матче серии Кубка Стэнли против "Коламбус Блю Джекетс".

Космос В ОАЭ объявили имя летящего на МКС первого космонавта страны Военный летчик Хаззаа Аль-Мансури станет первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов, который осенью отправится на российском корабле "Союз МС-15" на Международную космическую станцию (МКС).

Общество Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.

Авто На Красной площади заметили кабриолеты Aurus На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.

Армия и оружие В Донбассе за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены Кроме того, накануне сообщалось, что боевики «Айдара» открывали огонь по Зайцево, а сегодня утром подвергли обстрелу поселку Гольмовский в северной части Горловки.

Общество Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Авто Японцы построили безумный «армейский» родстер BMW i8 Японское ателье EVE.RYN представило свой вариант доработок родстера BMW i8.

Происшествия В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.

Армия и оружие Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35 Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.