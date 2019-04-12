Футбол

Александр Головин: «Дзюба называет мою прическу „гнездом“»Спорт-Экспресс вчера в 12:41

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что форвард национальной команды Артем Дзюба называет его прическу "гнездом".
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Головин рассказал об отношениях с Дзюбой

News.ru06:23

Головин: Дзюба называет мою причёску гнездом

Нева Спортвчера в 15:45

Головин: «Дзюбе не нравится моя прическа, называет ее гнездом»

Sport24.ruвчера в 11:04

Головин: «Без Дзюбы было бы скучно»

Евро-футбол.рувчера в 12:21

Головин: Дзюбе не нравится моя причёска, он называет её гнездом

Чемпионатвчера в 12:14

Дзюба называет прическу Головина гнездом

Газета.Ruвчера в 11:09

Александр Головин: «Дзюба называет мою прическу „гнездом“»

Спорт-Экспрессвчера в 12:41
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
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Эксперты назвали города, в которые туристы ездят на поезде чаще всего

Аналитики сервиса определили самые популярные у российских туристов железнодорожные направления для поездок на майские каникулы и выделили среди них те, билеты в которые за год подешевели существеннее всего.
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Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
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Происшествия

Российского гражданина наградили в Китае за спасение утопающего

Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

В Тюмени закончилась контртеррористическая операция

Сегодня, 13 апреля, в Тюмени завершена операция по пресечению возможных террористических актов.
Обновлено в 00:42
Общество

Роскомнадзор заблокировал ярославский сайт из-за новости о Путине

Главред 76.ru Ольга Прохорова сообщила, что Роскомнадзор исполнил требование Генпрокуратуры и заблокировал доступ к сайту.
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Происшествия

Котенок выжил после получасовой стирки в машинке

Обновлено в 00:46
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Экономика

Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей

Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Шоу-бизнес

«Одни огурцы»: стало известно о строгой диете Пугачевой

Алла Пугачева периодически садиться на жесткую диету и ест чуть ли не одни огурцы.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Политика

Зеленский заявил, что старается «быть мужиком»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что следует призыву действующего президента Петра Порошенко "быть мужиком".
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Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности

Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР

По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой

Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".
Обновлено вчера в 17:30
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10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018

«Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
Обновлено вчера в 18:58
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Bloomberg представило глобальный «индекс завтрака»

Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Кино

Фильм Павла Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая

Ещё пару дней назад были налицо все признаки, что спорный фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане всё-таки выйдет в прокат 9 мая – несмотря на негативную реакцию ветеранов.
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Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку

Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
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Армия и оружие

Российским аппаратам угрожают обломки сбитого Индией спутника

Четыре российских спутника «Канопус-В» оказались в списке космических аппаратов, для которых велик риск столкновения с обломками индийского спутника.
Обновлено вчера в 19:13
Шоу-бизнес

Юбилейный банкет Пугачевой обойдётся в миллион рублей

Со слов сотрудников ресторана, банкет, посвящённый Пугачевой, обойдётся её друзьям в миллион рублей.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек

Обновлено в 05:02
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Космос

Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy вернулись на Землю

Компания SpaceX в своем Twitter рассказала об успешном возвращении ускорителей и первой ступени ракеты Falcon Heavy, которая вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Известный юрист Пятницкий задержан за стрельбу в Москве

Как сообщает Пятый канал, задержанным оказался известный адвокат, правозащитник и общественный деятель Павел Пятницкий.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
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Пикап LADA Granta Cross – первые фотографии

Весьма сомнительно, что появиться полноценный пикап на базе LADA Granta Cross.
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«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

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Трамп обвинил демократов в бегстве жителей из Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Нью-Йорка массово покидают город из-за политики демократов в отношении мигрантов.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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