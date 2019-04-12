Футбол
Александр Головин: «Дзюба называет мою прическу „гнездом“»Спорт-Экспресс вчера в 12:41
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин заявил, что форвард национальной команды Артем Дзюба называет его прическу "гнездом".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Путешествия
Эксперты назвали города, в которые туристы ездят на поезде чаще всего
Аналитики сервиса определили самые популярные у российских туристов железнодорожные направления для поездок на майские каникулы и выделили среди них те, билеты в которые за год подешевели существеннее всего.
Обновлено в 04:50
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Российского гражданина наградили в Китае за спасение утопающего
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
В Тюмени закончилась контртеррористическая операция
Сегодня, 13 апреля, в Тюмени завершена операция по пресечению возможных террористических актов.
Обновлено в 00:42
Общество
Роскомнадзор заблокировал ярославский сайт из-за новости о Путине
Главред 76.ru Ольга Прохорова сообщила, что Роскомнадзор исполнил требование Генпрокуратуры и заблокировал доступ к сайту.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Котенок выжил после получасовой стирки в машинке
Обновлено в 00:46
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Экономика
Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей
Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Шоу-бизнес
«Одни огурцы»: стало известно о строгой диете Пугачевой
Алла Пугачева периодически садиться на жесткую диету и ест чуть ли не одни огурцы.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Политика
Зеленский заявил, что старается «быть мужиком»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что следует призыву действующего президента Петра Порошенко "быть мужиком".
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности
Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР
По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой
Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".
Обновлено вчера в 17:30
Политика
10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018
«Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Bloomberg представило глобальный «индекс завтрака»
Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Кино
Фильм Павла Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая
Ещё пару дней назад были налицо все признаки, что спорный фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане всё-таки выйдет в прокат 9 мая – несмотря на негативную реакцию ветеранов.
Обновлено в 04:12
Автоспорт
Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку
Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Российским аппаратам угрожают обломки сбитого Индией спутника
Четыре российских спутника «Канопус-В» оказались в списке космических аппаратов, для которых велик риск столкновения с обломками индийского спутника.
Обновлено вчера в 19:13
Шоу-бизнес
Юбилейный банкет Пугачевой обойдётся в миллион рублей
Со слов сотрудников ресторана, банкет, посвящённый Пугачевой, обойдётся её друзьям в миллион рублей.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек
Обновлено в 05:02
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Космос
Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy вернулись на Землю
Компания SpaceX в своем Twitter рассказала об успешном возвращении ускорителей и первой ступени ракеты Falcon Heavy, которая вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Известный юрист Пятницкий задержан за стрельбу в Москве
Как сообщает Пятый канал, задержанным оказался известный адвокат, правозащитник и общественный деятель Павел Пятницкий.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Авто
Пикап LADA Granta Cross – первые фотографии
Весьма сомнительно, что появиться полноценный пикап на базе LADA Granta Cross.
Обновлено в 06:04
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 06:53
Политика
Трамп обвинил демократов в бегстве жителей из Нью-Йорка
Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Нью-Йорка массово покидают город из-за политики демократов в отношении мигрантов.
Обновлено в 00:20