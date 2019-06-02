Александр Глеб в пятый раз покинул БАТЭРИА Новости 07:04

Бывший полузащитник испанской "Барселоны" Александр Глеб разорвал контракт с БАТЭ по обоюдному соглашению сторон, сообщается на сайте белорусского футбольного клуба.

Александр Глеб в пятый раз покинул БАТЭ

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