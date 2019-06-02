Футбол

Александр Глеб в пятый раз покинул БАТЭРИА Новости 07:04

Бывший полузащитник испанской "Барселоны" Александр Глеб разорвал контракт с БАТЭ по обоюдному соглашению сторон, сообщается на сайте белорусского футбольного клуба.
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Александр Глеб расторг контракт с БАТЭ

Sport24.ru07:55

Победитель ЛЧ в составе «Барселоны» в пятый раз ушёл из БАТЭ

RT на русском07:47

Александр Глеб в пятый раз покинул БАТЭ

РИА Новости07:04

Александр Глеб расторг контракт с БАТЭ

Матч ТВ06:54

38-летний Александр Глеб в пятый раз покинул БАТЭ

Спорт-Экспресс06:37

Победитель Лиги чемпионов Глеб расторг контракт с белорусским БАТЭ

ТАСС06:26

Глеб вновь покидает БАТЭ

Газета.Ru05:41
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Общество

Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника

"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Общество

Юлия Френсис-Савиновских готовится к смене пола в Испании

Обновлено в 05:16
Общество

Более 100 школьников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки

За первую неделю основной волны ЕГЭ уже более 100 участников экзамена попались на мобильниках и шпаргалках.
Обновлено в 08:30
Политика

Доклад об угрозах «Северного потока-2» представили в Европе

Эксперты из Венгрии, Молдавии, Румынии, Грузии и Украины представили доклад об угрозах энергобезопасности Европы со стороны "Северного потока-2".
Обновлено в 08:23
Происшествия

Под Краснодаром пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

На железнодорожном перегоне под Краснодаром 1 июня пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск сбил находящийся на путях грузовик Инцидент произошел около 15 часов на перегоне Шеджий — Энем-2, на территории Адыгеи.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено вчера в 12:40
Авто

Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в РФ

Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.
Обновлено в 00:07
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине

Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.
Обновлено в 08:00
Единоборства

Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Краснодаре эвакуировали 200 человек из ТЦ из-за пожара

Отмечается, что речь идет о ТЦ «Галактика» на улице Уральской. Пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.
Обновлено в 08:14
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Спорт

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Футбол

Transfermarkt снизит стоимость Головина на € 5 млн, а Черышева — на 2

Денис Черышев подешевеет с € 7 млн до 5. В первом случае решающим фактором оказался неудачный сезон всего «Монако», в составе которого потеряют в стоимости все игроки, во втором — высокая травматичность игрока.
Обновлено в 05:35
Политика

В Харькове националисты повалили бюст маршала Жукова

В Харькове представители радикальных националистических организаций осквернили памятник маршалу Георгию Жукову и повалили бюст полководца на землю.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

После взрывов в Дзержинске предложили применить закон о фейках

После взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске в социальных сетях появилось много ложной информации, которая сеяла панику среди населения.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области

Четыре ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Богдановиче Свердловской области.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Путешествия

Власти Мьянмы разрешили россиянам получать визы по прибытии в страну

С 1 октября приезжающие в Мьянму туристы из России смогут получать визы по прибытию в страну.
Обновлено в 06:45
Гаджеты

В Китае начали сокращать производство смартфонов Huawei

Китайский завод Foxconn сокращает производство смартфонов Huawei – были остановлены несколько линий с телефонами этой марки, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо дочери

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо девятимесячной дочки Марии.
Обновлено в 05:02
Происшествия

На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов

Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.
Обновлено в 06:07
Политика

В Кремле не получали сигналов от США по поводу встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 мая заявил журналистам, что Кремль пока не получал предложений американской стороны по встрече президентов на G20 в Осаке, но время до саммита еще есть.
Обновлено в 08:00
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали девять человек

Девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Обновлено в 08:21
Футбол

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон сменил клуб

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон присоединится к клубу «Аль-Васл» из Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 08:12
Политика

Геращенко покинул Украину с огромной раной на шее

Обновлено в 06:15
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