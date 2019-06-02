Футбол
Александр Глеб расторг контракт с БАТЭМатч ТВ 06:54
Белорусский футболист Александр Глеб покинул состав БАТЭ по взаимному соглашению сторон.
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Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Несовершеннолетний житель Нефтеюганска (ХМАО) сжег венки у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю, о мотиве своего поступка он правоохранителям не рассказал, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Югре.
Обновлено в 03:13
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Общество
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника в страну
«Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода», — цитирует заявление финского ведомства агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:21
Общество
На следующей неделе москвичей ждет эталонная погода для июня
Много солнца и мало осадков будет в Москве на грядущей неделе, сообщил «РИА Новости» в воскресенье, 2 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:06
Политика
Воды Днепра помогут решить проблему блокады Северо-Крымского канала
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.
Обновлено в 04:59
Наука
Ученые: Найдены самые древние паразиты человека
Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
В первую неделю лета на Дону ожидаются понижение температуры и ливни
В Ростовской области в первые дни лета установилась сильная жара. Однако на предстоящей неделе температура спадет, и в регион придут дожди.
Обновлено в 04:00
Единоборства
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Джошуа потерял четыре чемпионских пояса и потерпел первое поражение в карьере.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Политика
В России вырос рейтинг доверия президенту Путину
Эксперты проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям.
Обновлено 31 мая в 06:52
Происшествия
Экс-глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии
Как пояснила РБК пресс-служба УФСИНа по Орловской области, проверка проводится с 30 мая по факту распространения в СМИ кадров, на которых осужденные празднуют Пасху в колонии.
Обновлено в 06:11
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Здоровье
Названо необходимое для долгой жизни время отдыха
Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
Обновлено в 04:09
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Семён Слепаков высмеял на шоу ТНТ лишний вес Фадеева
Напомним, что вес Максима Фадеева переваливал за 150 килограмм и всегда бы проблемой для артиста.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Экономика
Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей
Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено вчера в 12:39
Наука
Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа
Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США
Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Политика
В США хотят ввести пять видов санкций против «Северного потока-2»
На рассмотрение конгресса США внесен законопроект о введении санкций в отношении компаний, предоставляющих страховку судам, которые занимаются укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 00:07
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено 31 мая в 04:36
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35