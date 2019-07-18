Футбол
Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом»АБН 09:17
Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин продлил контракт с клубом на три года с возможностью пролонгации еще на 1 год.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:00, Вашингтон
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Политика
США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе
Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 15:18
Интернет
«Яндекс» научился определять доход пользователей
Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.
Обновлено в 05:59
Гаджеты
Новый фитнес-браслет Honor Band 5 доступен для предзаказа
Хотя официальная презентация нового фитнес-браслета Honor Band 5 пройдет только 23 июля, предварительные заказы на него уже принимаются.
Обновлено в 12:11
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Наука
Илон Маск начал подключать мозг к компьютеру
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Футбол
Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
Офис Зеленского предложил обменять Вышинского на Сенцова
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в Facebook, что офис главы государства предлагает обменять осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова на главного редактора «РИА новости Украина» Кирилла Вышинского, находящегося под стражей на Украине.
Обновлено в 15:49
Общество
Власти Петербурга расширили понятие блокадника
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новых мерах социальной поддержки для горожан, которые действуют в городе.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Общество
В России бумажные паспорта заменят на электронные
С июля 2020 года граждане России начнут получать электронные паспорта пилотного типа.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23
Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Футбол
«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги Европы
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Авто
Skoda представила обновленные кроссоверы Kodiaq и Karoq
Опознать обновленные Skoda Karoq и Kodiaq будет достаточно просто: вслед за целым рядом чешских моделей кроссоверы получили большую надпись Skoda на двери багажника, лишившись при этом традиционного шильдика.
Обновлено в 10:04
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В центре Москвы упавшее дерево повредило пять машин и газовую трубу
Упавшее от сильного ветра дерево повредило пять автомобилей и газовую трубу на жилом доме в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
Обновлено в 14:34
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина променяла мужа на молодого миллионера
Диана Шурыгина еще несколько дней назад отдыхала с мужем Андреем Шлягиным в Турции, а теперь развлекается с другим мужчиной на острове Бали.
Обновлено в 02:43
Общество
BMW назначил нового главу компании
Немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей BMW в четверг, 18 июля, назначил Оливера Циспе (Oliver Zipse) новым председателем совета директоров компании.
Обновлено в 15:51
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Пассажир упал на пути на красной ветке метро Москвы
Интервалы движения поездов на центральном участке Сокольнической линии московского метро увеличены из-за падения пассажира на пути.
Обновлено в 15:42
Политика
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В многоэтажке в Ленинградской области рухнул лифт
Обновлено в 13:22
Авто
Renault собирается организовать производство электромобилей в России
На недавней встрече руководства группы Renault с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым обсуждались меры государственной поддержки производства электромобилей в РФ, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 13:34
Происшествия
Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем
Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46