Футбол

Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом»АБН 09:17

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин продлил контракт с клубом на три года с возможностью пролонгации еще на 1 год.
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Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом» раньше окончания договора

Петербургский дневник09:29

«Рад, что продолжу играть в топ-клубе». Александр Ерохин - о продлении контракта с «Зенитом»

Спорт-Экспресс09:58

Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

78.ru09:08

Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

Sports.ru09:08

«Зенит» объявил о продлении контракта с Ерохиным

Чемпионат09:06

Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

Фонтанка.Ру09:11

Александр Ерохин: «Очень рад, что продолжу защищать цвета петербургского клуба»

Матч ТВ09:34
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 20:29, Вашингтон
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