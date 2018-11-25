Вероника Ерохина, жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, поздравила своего мужа с голом в ворота «Ростова» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга. Ерохин отличился на 63-й минуте, поставив точку в матче.

Sport24.ru вчера в 20:24