Футбол

Ерохин отыграл весь матч против «Ростова» с травмой
Sport24.ru
вчера в 20:24

Зенит — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Себастьян Дриусси
12′
35′
Аяз Гулиев
Александр Ерохин
63′
66′
Дмитрий Скопинцев
Видар Орн Кьяртанссон
Эрнани
Денис Терентьев
78′
78′
Александр Зуев
Артем Щадин
79′
Рагнар Сигурдссон
81′
Аяз Гулиев
86′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Алексей Ионов
Александр Ерохин
Магомед Оздоев
87′
89′
Александр Гацкан
Леандро Паредес
Клаудио Краневиттер
89′
Вероника Ерохина, жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, поздравила своего мужа с голом в ворота «Ростова» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга. Ерохин отличился на 63-й минуте, поставив точку в матче.
Sport24.ruвчера в 20:24

Подробнее о событии

Жена Ерохина рассказала, что ее муж весь матч с «Ростовом» отыграл с травмой

Спорт-Экспресс00:33

Жена Ерохина: «Удивляюсь Александру, как с травмой можно играть всю игру. Еще и забить гол»

Sports.ru01:56

Ерохин отыграл весь матч против «Ростова» с травмой

Sport24.ruвчера в 20:24

Александр Ерохин: Гол в ворота «Ростова» - это футбол и ничего личного

Советский спортвчера в 14:05

Ерохин: «Зенит» хотел взять реванш у «Ростова», а мой гол – ничего личного

Чемпионатвчера в 13:50

Александр Ерохин: «Забиваю каждый раз, когда сын на стадионе»

Sportbox.RUвчера в 14:13

Александр Ерохин: «Забиваю каждый раз, когда сын на стадионе»

Матч ТВвчера в 14:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Футбол

«Зенит» стал самой посещаемой командой первого круга РПЛ

Питерский «Зенит» стал самым посещаемым клубом первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 02:23
Футбол

Де Хеа принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед»

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа принял решение сменить команду по окончанию текущего сезона.
Обновлено в 02:47
Футбол

«Милан» интересуется тремя игроками «Челси»

Сразу три игрока «Челси» попали в сферу интересов «Милана».
Обновлено в 02:40
Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

Обновлено в 00:46
Футбол

Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1

«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
Обновлено в 00:30
Футбол

Леандро Паредес поблагодарил болельщиков за титул игрока месяца

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес поблагодарил болельщиков клуба, признавших его лучшим игроком месяца в октябре.
Обновлено в 00:55
Футбол

Индзаги: «Знали, что „Милан“ будет сидеть в защите и выжидать»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги домашнего матча 13-го тура Серии А с «Миланом».
Обновлено в 02:21
Футбол

«Палмейрас» в рекордный 10-й раз стал чемпионом Бразилии

Обновлено в 00:59
Футбол

«Партизан» забил гол вратарю между ног со штрафного удара

Обновлено в 01:48
Футбол

«Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью в 13-м туре серии А

В матче 13-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграл вничью с Сампдорией 1:1.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол

Тульский «Арсенал» на выезде уступил «Краснодару»

Обновлено в 02:37
Футбол

Гаттузо оценил вероятность перехода Ибрагимовича в «Милан»

Обновлено в 02:03
Футбол

Гол С. Думбия помог «Жироне» обыграть «Эспаньол» в матче Примеры

Обновлено вчера в 16:23
Футбол

Состоялись первые полуфинальные матчи MLS

В первом матче «Атланта Юнайтед» на домашнем стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» разгромила «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 3:0. Хозяева открыли счёт на 32-й минуте усилиями Хосефа Мартинеса.
Обновлено в 01:55
Футбол

Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии

В матче 16-го тура чемпионата Чехии клуб «Сигма Оломоуц» принимал «Младу Болеслав».
Обновлено в 01:01
ещё по теме
Александр Юрьевич Ерохин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное