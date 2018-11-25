Счет был скользким, хотели забить еще.

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Александр Ерохин: «Забиваю каждый раз, как сын приходит на игру»

Футбол Футбол «Зенит» стал лидером по посещаемости после первого круга РПЛ В среднем домашние матчи «Зенита» в первом круге Российской Премьер-лиги посещали 49 774 болельщика — это лучший показатель среди всех российских команд.

Футбол Футбол Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1 «Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».

Футбол Футбол «Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью в 13-м туре серии А В матче 13-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграл вничью с Сампдорией 1:1.

Футбол Футбол «Зенит» назвал состав команды на матче с «Ростовом» В воскресенье, 25 ноября, стал известен состав команды петербургского клуба «Зенит» в матче против «Ростова».

Футбол Футбол «Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.

Футбол Футбол «Арсенал» проиграл в 200-й раз в чемпионатах России Арсенальцы проиграли на чужом поле в 200-й раз за время выступлений в российских чемпионатах на всех уровнях.

Футбол Футбол Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что «Реал» является клубом его мечты, однако бельгиец не думает о переезде в Мадрид в январе.

Футбол Футбол «Милан» хочет арендовать Фабрегаса зимой Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас попал в сферу интересов «Милана».

Футбол Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над «Ганновером» Менхенгладбахская "Боруссия" нанесла крупное поражение "Ганноверу" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.

Футбол Футбол Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ 25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.

Футбол Футбол Кулибали заинтересован в переходе в клуб АПЛ

Футбол Футбол Нападающий «Лиона» Депай зачитал рэп в золотом костюме Форвард записал видеоролик, в котором зачитал рэп в костюме, расшитом золотом. В это время голландец еще и курил сигару.