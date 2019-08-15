Футбол
Александр Ерохин: «Малкому не требуется время на адаптацию»Матч ТВ 04:28
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о предстоящем матче шестого тура РПЛ с «Ахматом» и новичке команды Малкоме.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия
Глава Росавиации рассказал, когда пилоты-герои А321 вернутся в небо
Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных повреждений.
Обновлено в 10:33
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Новый глава Минобороны Молдавии намерен восстановить диалог с РФ в сфере безопасности
Новый глава Минобороны Молдавии Павел Войку намерен восстановить диалог с российскими коллегами в сфере безопасности, который был прерван в 2013 году.
Обновлено в 10:05
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Политика
Минприроды РФ: Новгородская область сделала рывок в лесном хозяйстве
Комментируя проверки Новгородской области "Рослесхозом" министр заявил: — По Новгородской области я разговаривал с губернатором.
Обновлено в 03:47
Культура
Голливудский актер Эрик Робертс просит российское гражданство
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных кораблей
Сообщается, что в рамках соглашения между правительством России и Венесуэлой в порты обеих стран должны состояться визиты военных кораблей.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Обновлено в 09:27
Авто
Chevrolet выпустит новый электрический Chevrolet Menlo для Китая
Компания Chevrolet готовит к старту продаж в Китае новый электрический кроссовер Menlo EV.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Американская рэперша Азалия Бэнкс назвала себя «чуркой»
Рэперша Азалия Бэнкс показала знание русского языка у себя в инстаграме.
Обновлено в 10:09
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
На Украине не исключили дефицита электроэнергии из-за Польши
Представитель украинского лидера в кабинете министров Андрей Герус заявил, что экспорт электроэнергии в Польшу, осуществляемый за счёт одного из блоков Хмельницкой АЭС, приведёт к росту дефицита электричества в самой Украине.
Обновлено в 07:18
Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Россия призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии
Москва не заинтересована в новых "ракетных кризисах" и не будет развертывать наземные ракеты средней и меньше дальности ни в Европе, ни в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если этого не сделают США, заявил РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
Обновлено в 10:48
Футбол
Мирзов рассказал, cколько минут готов провести на поле
Обновлено в 03:53
Музыка
Около тысячи зарубежных участников выступят на фестивале «Спасская башня»
Interfax-Russia.ru - Рекордное количество участников из разных стран выступит на фестивале военных оркестров "Спасская башня" на Красной площади в Москве с 23 августа по 1 сентября.
Обновлено в 07:13
Футбол
Валлийский футболист покончил с собой из-за постоянных травм
20-летний футболист Джоэл Дарлингтон, выступавший за юниорские сборные Уэльса, покончил с собой из-за постоянных травм, сообщает Daily Post.
Обновлено в 08:25
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фотографиях
В Китае кроссовер можно будет купить через пару месяцев, а до РФ Hyundai Creta новой генерации доберется не раньше 2021 года.
Обновлено в 03:18
Авто
Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры
Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
Обновлено в 03:10
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна
После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Космос
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Известный рэпер и музыкант Тимати празднует день рождения. Тимуру Юнусову исполнилось 36 лет.
Обновлено в 05:05