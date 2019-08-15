Футбол

Александр Ерохин: «Малкому не требуется время на адаптацию»Матч ТВ 04:28

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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о предстоящем матче шестого тура РПЛ с «Ахматом» и новичке команды Малкоме.
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Александр Юрьевич Ерохин
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Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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