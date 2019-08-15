Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о предстоящем матче шестого тура РПЛ с «Ахматом» и новичке команды Малкоме.

Александр Ерохин: «Малкому не требуется время на адаптацию»

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