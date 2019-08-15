Футбол

Ерохин рассказал об адаптации Малкома в «Зените»Нева Спорт 04:10

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о новичке команды Малкоме.
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Ерохин: «Как такового вливания Малкома в коллектив не было»

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Ерохин считает, что Малком окажет огромную помощь «Зениту»

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Александр Ерохин: «Малкому не требуется время на адаптацию»

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Ерохин считает, что Малком легко вольется в «Зенит»

РИА Новости04:42

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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
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Пропавший в омской тайге мальчик найден живым

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Происшествия

Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском

Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское. Самолет приземлился с убранным шасси.
Обновлено в 04:55
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
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Политика

В ДНР назвали число получивших гражданство России

В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие

Уникальный бомбардировщик восстановят в Новосибирске

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Происшествия

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Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии

Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:04
Общество

Amazon начнет отдавать нераспроданные товары на благотворительность

Компания богатейшего человека в мире по версии Forbes Джеффа Безоса Amazon с 1 сентября запустит программу Fulfillment by Amazon Donations, по условиям которой будет передавать нераспроданные товары сторонних продавцов со своих складов на благотворительность.
Обновлено в 04:12
Путешествия

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

Курс рубля в ходе торгов в четверг днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, евро впервые с 1 апреля поднялась выше отметки в 74 рубля.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Политика

В Совфеде считают введение запрета на экспорт леса в КНР крайней мерой

Глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров заявил, что Россия способна предотвратить незаконную вырубку леса, назвав возможный запрет на экспорт леса в Китай крайней мерой.
Обновлено в 06:19
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В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено вчера в 11:22
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Быков сравнил Панарина с Василием Теркиным

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал литературного персонажа, который похож на форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
Обновлено в 02:32
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Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Армия и оружие

Великобритания запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты

Со среды Москве запрещено передавать подводные погружаемые аппараты, а также связанные с ними оборудование и технологии, говорится на сайте управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:13
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Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»

Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол

Зидан может покинуть «Реал» из-за сорвавшегося трансфера Погба

Сообщается, что отношения между Зиданом и президентом «Реала» Флорентино Пересом значительно ухудшились из-за сорвавшегося трансфера французского хавбека.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

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Авто

Правила проведения техосмотра могут ужесточить в России

Пресс-служба Национальной технологической службы «Автонет» сообщает о возможных изменениях правил проведения техосмотра.
Обновлено вчера в 22:29
Транспорт

Грузия построит скоростную дорогу в Россию

Власти Грузии планируют в ближайшее время начать строительство скоростной автомагистрали к границе с Россией, длина трассы составит 23 км, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 06:38
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В США заявили о взрыве на орбите европейской ракеты

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США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР Гонконге в ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге.
Обновлено в 03:26
Музыка

Сукачев рассказал о записи нового альбома

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустит новый альбом под названием «246» осенью 2019 года. Об этом артист рассказал на «Нашем радио».
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Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
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Лавров назвал условия для встречи в нормандском формате

Россия готова встречаться в нормандском формате, отметил глава российского МИД Сергей Лавров.
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Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу

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В Петербурге загорелось производственное здание

Пожар в производственно-складском сооружении на площади 500 квадратных метров произошел в четверг днем в Петербурге, сообщает городское управление МЧС РФ.
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