Футбол
Ерохин рассказал об адаптации Малкома в «Зените»Нева Спорт 04:10
Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о новичке команды Малкоме.
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Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Обновлено в 06:06
Происшествия
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском
Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское. Самолет приземлился с убранным шасси.
Обновлено в 04:55
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
В ДНР назвали число получивших гражданство России
В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие
Уникальный бомбардировщик восстановят в Новосибирске
В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Свердловской области в аварии погибли полицейские
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии
Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:04
Общество
Amazon начнет отдавать нераспроданные товары на благотворительность
Компания богатейшего человека в мире по версии Forbes Джеффа Безоса Amazon с 1 сентября запустит программу Fulfillment by Amazon Donations, по условиям которой будет передавать нераспроданные товары сторонних продавцов со своих складов на благотворительность.
Обновлено в 04:12
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля
Курс рубля в ходе торгов в четверг днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, евро впервые с 1 апреля поднялась выше отметки в 74 рубля.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Политика
В Совфеде считают введение запрета на экспорт леса в КНР крайней мерой
Глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров заявил, что Россия способна предотвратить незаконную вырубку леса, назвав возможный запрет на экспорт леса в Китай крайней мерой.
Обновлено в 06:19
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Хоккей
Быков сравнил Панарина с Василием Теркиным
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал литературного персонажа, который похож на форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Великобритания запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты
Со среды Москве запрещено передавать подводные погружаемые аппараты, а также связанные с ними оборудование и технологии, говорится на сайте управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:13
Футбол
Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»
Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Зидан может покинуть «Реал» из-за сорвавшегося трансфера Погба
Сообщается, что отношения между Зиданом и президентом «Реала» Флорентино Пересом значительно ухудшились из-за сорвавшегося трансфера французского хавбека.
Обновлено в 03:37
Авто
Правила проведения техосмотра могут ужесточить в России
Пресс-служба Национальной технологической службы «Автонет» сообщает о возможных изменениях правил проведения техосмотра.
Обновлено вчера в 22:29
Транспорт
Грузия построит скоростную дорогу в Россию
Власти Грузии планируют в ближайшее время начать строительство скоростной автомагистрали к границе с Россией, длина трассы составит 23 км, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 06:38
Армия и оружие
В США заявили о взрыве на орбите европейской ракеты
Обновлено в 06:10
Политика
Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге
США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР Гонконге в ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге.
Обновлено в 03:26
Музыка
Сукачев рассказал о записи нового альбома
Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустит новый альбом под названием «246» осенью 2019 года. Об этом артист рассказал на «Нашем радио».
Обновлено в 04:56
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Политика
Лавров назвал условия для встречи в нормандском формате
Россия готова встречаться в нормандском формате, отметил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Петербурге загорелось производственное здание
Пожар в производственно-складском сооружении на площади 500 квадратных метров произошел в четверг днем в Петербурге, сообщает городское управление МЧС РФ.
Обновлено в 06:30