Спорт день за днем

Ерохин рассказал об адаптации Малкома в «Зените»

Происшествия Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле в Жуковском Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское. Самолет приземлился с убранным шасси.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Политика В ДНР назвали число получивших гражданство России В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.

Армия и оружие Уникальный бомбардировщик восстановят в Новосибирске В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.

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Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

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Хоккей Быков сравнил Панарина с Василием Теркиным Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал литературного персонажа, который похож на форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Армия и оружие Великобритания запретила поставлять России подводные погружаемые аппараты Со среды Москве запрещено передавать подводные погружаемые аппараты, а также связанные с ними оборудование и технологии, говорится на сайте управления по контролю за экспортом Соединенного Королевства.

Футбол Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо» Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.

Футбол Зидан может покинуть «Реал» из-за сорвавшегося трансфера Погба Сообщается, что отношения между Зиданом и президентом «Реала» Флорентино Пересом значительно ухудшились из-за сорвавшегося трансфера французского хавбека.

Авто Правила проведения техосмотра могут ужесточить в России Пресс-служба Национальной технологической службы «Автонет» сообщает о возможных изменениях правил проведения техосмотра.

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