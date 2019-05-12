Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полицииВести.Ru 09:22
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала. На этот раз он был задержан за распитие алкогольных напитков в общественном месте и препровожден в один из полицейских участков Москвы.
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Происшествия
На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области
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Футбол
Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ
Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
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Разработчики компании MachineGames, которые ведут разработку шутер-игры Wolfenstein: Youngblood, обнародовали волнующие сведения относительно того, будет ли игра выпущена сугубо в Epic Games Store.
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В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
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Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина
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Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Военно-воздушные силы США ищут способы отказаться от российских ракетных двигателей РД-180.
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Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
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Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
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Ученые выяснили, кто больше сплетничает
Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 07:09
Общество
В Нижнем Новгороде продавца георгиевских ленточек оштрафовали за упаковку со свастикой
В Нижнем Новгороде суд оштрафовал на три тысячи рублей индивидуального предпринимателя, который перед 9 мая продавал георгиевские ленточки в упаковке со свастикой.
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У администрации президента задержали проводящего голодовку майора
Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
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В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
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