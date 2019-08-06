Футбол
Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальтиСпорт день за днем 09:07
В матче 2-го тура «Ростов» – «Спартак» (2:2) зафиксировано две грубых ошибки Кирилла Левникова в пользу москвичей. А вот в матче 3-го тура «Тамбов» – «Спартак» (2:0) рефери Михаил Вилков имел основания назначить пенальти в ворота «волков», но не сделал этого.
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