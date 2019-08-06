В матче 2-го тура «Ростов» – «Спартак» (2:2) зафиксировано две грубых ошибки Кирилла Левникова в пользу москвичей. А вот в матче 3-го тура «Тамбов» – «Спартак» (2:0) рефери Михаил Вилков имел основания назначить пенальти в ворота «волков», но не сделал этого.

Спорт день за днем

Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Кино «Король лев» обошел «Т-34» в российском прокате 6 августа сборы «Короля льва» перевалили за 2,275 миллиарда рублей, в то время как касса «Т-34» за все время проката составила 2,273 миллиарда рублей.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.

Происшествия СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.

Здоровье Названы девять причин отказаться от потребления соли По словам терапевта-диетолога Александры Белодедовой, меньшее потребление соли улучшает как внешний вид человека, так и его состояние здоровья.

Экономика «Коммерсантъ» сообщил о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств По итогам первой половины этого года количество несостоявшихся тендеров на государственные закупки жизненно важных лекарств увеличилось вдвое, приводит данные расчетов аналитической компании Headway газета "Коммерсантъ".

Теннис Шарапова стала седьмой в списке самых высокооплачиваемых спортсменок Российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на седьмой строчке в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии журнала Forbes.

Происшествия Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.

Происшествия Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.

Политика Артемий Лебедев заявил об отъезде из России Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.

Наука Замазанные краской глаза не мешают гусеницам сменить окрас Европейские исследователи, группу которых возглавил Илик Саккери из Ливерпульского университета, провели эксперимент с тремя сотнями гусениц березовой пяденицы, части из которых ученые закрасили глаза черной акриловой краской.

Политика На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.

Общество Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина заявила, что разводится с ним. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Армия и оружие Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.

Авто Три месяца падения: российский авторынок снова просел В июле на авторынке в России снова зафиксировано падение.

Футбол «Арсенал» отпустит Косьельни в «Бордо» В прошедшем сезоне Косьельни отыграл в 17 играх АПЛ, забив 3 гола. Последние новости футбола на нашем портале .

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Происшествия Луценко рассказал о возможных участниках убийства Шеремета Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал о том, что в распоряжении следствия есть данные о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета.

Экономика Аукцион по продаже 50 процентов «Трансконтейнера» назначен на 27 ноября Аукцион по продаже 50 процентов плюс две акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", принадлежащих РЖД, со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября 2019 года, говорится в опубликованных условиях торгов.

Политика В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.

Происшествия В Швейцарии два самолета вернулись в аэропорт из-за ударов молнии Сразу двум самолетам авиакомпании Swiss пришлось вернуться в аэропорт швейцарского Цюриха из-за удара молнии.

Общество Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.