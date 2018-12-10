Перед весенней частью чемпионата все судьи премьер-лиги пройдут специальные сборы по VAR. Отмечу, что только действующие судьи РПЛ могут быть видеоассистентом. Это требование ФИФА, — сказал Егоров в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».

Sportbox.RU 14:12