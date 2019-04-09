Александр Егоров: «Первый гол в ворота „Спартака“ был забит чисто»Матч ТВ 07:34

Всех смутило, что не было вратаря, а игрок защищающейся команды был на линии ворот. По мнению департамента, гол забит чисто и никакого нарушения правил не было.

Александр Егоров: «Первый гол в ворота „Спартака“ был забит чисто»

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