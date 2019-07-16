Футбол

Александр Егоров: «Пенальти в ворота „Рубина“ был чистый»Спорт-Экспресс 06:40

Локомотив — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
18′
Филип Уремович
Антон Миранчук
35′
Эдер
Александр Коломейцев
58′
Алексей Миранчук
66′
66′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
Павел Могилевец
Камиль Закиров
76′
Хвича Кварацхелия
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Рыбчинский
81′
82′
Виталий Денисов
88′
Вячеслав Подберезкин
Данил Степанов
Мурило Серкейра
90′+2′
90′+2′
Евгений Марков
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решения арбитра Михаила Вилкова в матче 1-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Рубином" (1:1). В частности, он оценил пенальти в ворота "Рубина", который представители казанского клуба называли "не совсем чистым".
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