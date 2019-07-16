Футбол
Александр Егоров: «Пенальти в ворота „Рубина“ был чистый»Спорт-Экспресс 06:40
|18′
Филип Уремович
Антон Миранчук
|35′
Эдер
Александр Коломейцев
|58′
Алексей Миранчук
|66′
|66′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
|70′
Павел Могилевец
Камиль Закиров
|76′
Хвича Кварацхелия
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Рыбчинский
|81′
|82′
Виталий Денисов
|88′
Вячеслав Подберезкин
Данил Степанов
Мурило Серкейра
|90′+2′
|90′+2′
Евгений Марков
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
2
Живоглядов
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
94
Рыбчинский
7
Крыховяк
59
Миранчук
6
Баринов
11
Миранчук
18
Коломейцев
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
29
Денисов
69
Степанов
10
Коновалов
99
Закиров
21
Кварацхелия
20
Марков
6
Башкиров
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решения арбитра Михаила Вилкова в матче 1-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Рубином" (1:1). В частности, он оценил пенальти в ворота "Рубина", который представители казанского клуба называли "не совсем чистым".
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Миранчук классно попал в девятку со штрафного, но этот гол нельзя было засчитывать
Sports.ruвчера в 16:06
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
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