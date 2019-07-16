Футбол

Александр Егоров: «Пенальти в ворота „Рубина“ был чистый»Спорт-Экспресс 06:40

Локомотив — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
18′
Филип Уремович
Антон Миранчук
35′
Эдер
Александр Коломейцев
58′
Алексей Миранчук
66′
66′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
Павел Могилевец
Камиль Закиров
76′
Хвича Кварацхелия
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Рыбчинский
81′
82′
Виталий Денисов
88′
Вячеслав Подберезкин
Данил Степанов
Мурило Серкейра
90′+2′
90′+2′
Евгений Марков
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решения арбитра Михаила Вилкова в матче 1-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Рубином" (1:1). В частности, он оценил пенальти в ворота "Рубина", который представители казанского клуба называли "не совсем чистым".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Егоров: «Формально гол „Локомотива“ был забит с нарушением, но никто его отменять не будет»

Sport24.ru06:23

Александр Егоров: «Пенальти в ворота „Рубина“ был чистый»

Спорт-Экспресс06:40

Егоров оценил верность засчитанного мяча Алексея Миранчука в игре с «Рубином»

ProstoProSport06:36

А. Егоров объяснил, почему Вилков засчитал гол Алексея Миранчука «Рубину»

Чемпионат06:28

Арбитр: «По новым правилам гол Миранчука засчитывать было нельзя»

Матч ТВвчера в 16:24

Арбитр: «По новым правилам гол Миранчука засчитывать было нельзя»

Sportbox.RUвчера в 16:24

Миранчук классно попал в девятку со штрафного, но этот гол нельзя было засчитывать

Sports.ruвчера в 16:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 10:38, Вашингтон
Политика

Мосгоризбирком проверил подписи Азара и Ширвиндта

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов проинформировал Совет по правам человека при президенте РФ по поводу проверки подписей четырех жителей столицы, которые обратились в СПЧ в связи с тем, что их подписи в поддержку кандидатов Мосгордумы были признаны недействительными.
Обновлено в 10:23
Политика

Украина анонсировала обмен пленными с Россией

По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Политика

СБУ не нашла ни одной попытки вмешательства в выборы со стороны России

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что ведомство не нашло ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса арестовали на два месяца

Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Здоровье

Минздрав предложил использовать в продуктах только йодированную соль

Новый документ подразумевает, что производители будут обязаны использовать при изготовлении продуктов питания только йодированную соль.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика

ОАЭ опровергли сообщение о пропаже танкера в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Riah, который, по данным отслеживающих перемещение судов сайтов, перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не подавал сигнал бедствия, сообщил во вторник телеканалу "Аль-Арабия" высокопоставленный эмиратский чиновник.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Певица Слава заявила, что не против смелых фотосессий 19-летней дочери

Певица Слава родила дочь Александру, когда ей было всего 19 лет.
Обновлено в 08:09
Музыка

Власти Чечни запретили артистам петь на Youtube без разрешения

Министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев во время встречи с артистами, которые стали известными благодаря публикации своих песен и роликов в интернете, раскритиковал их за выступление без одобрения властей региона.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Обновлено в 09:44
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Суд над обвиняемым в краже картины Куинджи начнётся 22 июля

Обновлено в 09:49
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Обновлено в 08:50
Политика

Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО

«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Самолет упал на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС. Инцидент произошел примерно в 8 утра.
Обновлено в 01:49
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Экономика

Рост промпроизводства в РФ в июне ускорился до 3,3%, превысив ожидания

Рост промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в июне замедлился до 2,3% в годовом выражении с 2,8% в мае (за полугодие рост на 4%).
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Футбол

Кафу находится на грани банкротства

Кафу - двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, в июне этого года был выбран послом чемпионата мира-2022.
Обновлено в 09:38
Кино

Выбран актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме

Названо имя актера, который сыграет роль Элвиса Пресли в новом фильме.
Обновлено в 06:01
Космос

Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну

Обновлено в 06:05
Общество

Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:26
Политика

Стало известно об изоляции Зеленского

Обновлено в 05:00
ещё по теме
Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное