Александр Егоров: Для Еськова игра в Оренбурге была неудачнойСоветский спорт 06:15

Арбитр решил, что мяч пошел к нему от защитника. Второй гол от Оренбурга был забит со штрафного, который не надо было назначать. Для Алексея Еськова это была неудачная игра.

Александр Егоров: Для Еськова игра в Оренбурге была неудачной

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