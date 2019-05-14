Футбол
Александр Егоров: Для Еськова игра в Оренбурге была неудачнойСоветский спорт 06:15
Арбитр решил, что мяч пошел к нему от защитника. Второй гол от Оренбурга был забит со штрафного, который не надо было назначать. Для Алексея Еськова это была неудачная игра.
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