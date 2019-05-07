Футбол

Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалятьСоветский спорт 05:11

Урал — Спартак
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 4 мая
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
46′
Александр Ломовицкий
Александр Ташаев
Петрюс Бумаль
57′
57′
Андрей Ещенко
Николай Димитров
Марко Араторе
59′
64′
Аяз Гулиев
66′
Лоренсо Мельгарехо
Максим Глушенков
Андрей Егорычев
67′
Павел Погребняк
Андрей Панюков
76′
82′
Фернандо
Андрей Егорычев
Владимир Ильин
85′
89′
Аяз Гулиев
Михаил Игнатов
Кто-то должен был увидеть это грубое нарушение, но сработали плохо.
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