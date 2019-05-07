Футбол

Александр Егоров: Бумаль должен был быть удален за удар ФернандоСоветский спорт 10:00

Арбитр Кирилл Левников должен был показать Петрюсу Бумалю прямую красную карточку.
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Александр Егоров: Бумаль должен был быть удален за удар Фернандо

Советский спорт10:00

РФС: арбитр матча «Урал» — «Спартак» должен был удалить с поля Бумаля

РИА Новости05:39

А. Егоров: Левников должен был удалить Бумаля за удар Фернандо

Чемпионат05:26

Александр Егоров – о желтой карточке Бумаля: «Арбитр допустил ошибку. Нужно было удалять»

Матч ТВ05:37

Глава судейского корпуса РФС: Бумаль должен был получить красную карточку, когда ударил Фернанду

Спорт-Экспресс05:19

Егоров: арбитр должен был удалить футболиста «Урала» Бумаля в игре со «Спартаком»

ТАСС05:16

Егоров: «Левников должен был показать прямую красную карточку Бумалю за удар Фернандо»

Sport24.ru05:12
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Шоу-бизнес

Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу

Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.
Обновлено в 04:22
Хоккей

КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру следующего сезона

Континентальная хоккейная лига официально объявила о составе дивизионов регулярного чемпионата в сезоне 2019-2020 годов.
Обновлено в 08:59
Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия

На платной парковке в Кольцово с машины с тюменскими номерами сняли все четыре колеса

Обновлено в 09:57
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Мать погибшего в «Суперджете» потребовала у СК закрыть «Шереметьево»

Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Происшествия

В Одессе сожгли памятные таблички у Дома Профсоюзов

Обновлено в 08:34
Политика

В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Прокуратура потребовала для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Сторона обвинения попросила назначить наказание Александру Кокорину и его брату Кириллу Кокорину в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев; Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому – на срок 1 год и 5 месяцев.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

"Была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - заявил Купчишин.
Обновлено в 01:40
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Меган Маркл разрешили назвать сына любимым именем

Оказалось, что Меган Маркл и принц Гарри могут назвать малыша любимым именем, так как у них не ограничен выбор, потому что их наследник не стоит в начале очереди на престол.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Появилось фото героически вернувшегося в горящий Superjet пилота

Второй пилот сгоревшего в "Шереметьево" самолета SSJ-100, вернулся в кабину после того, как борт приземлился и уже был охвачен пламенем.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Австрия передала Хорватии МиГ-21 дезертира Перешина

Австрия передала Хорватии самолёт МиГ-21, на котором лётчик-испытатель Рудольф Перешин дезертировал из Югославии в 1991 году.
Обновлено в 09:44
Экономика

Минфин предложил засекретить слияния банков

Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Генеральная репетиция парада прошла на Красной площади

На Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:12
Музыка

Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

Обновлено вчера в 07:22
Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Политика

КГБ Белоруссии задержал троих россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37
Авто

«АвтоВАЗ» в апреле увеличил продажи на 5,2%

В прошлом месяце продажи «АвтоВАЗа» выросли на 5,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

В Иране обвинили советника Трампа в непонимании ситуации

Болтон объяснил, что Вашингтон пошел на такой шаг, «чтобы послать ясный сигнал иранскому режиму, что любая атака против интересов Соединенных Штатов или наших союзников будет встречена с безжалостной силой».
Обновлено в 08:22
Культура

Россия станет специальным гостем на книжной ярмарке в Салониках

Россия представит произведения современных авторов и новые издания русской классики на международной книжной ярмарке в греческом городе Салоники, которая пройдет с 9 по 12 мая, страна выступает в качестве специального гостя мероприятия, сообщает пресс-служба Роспечати.
Обновлено в 09:11
Гаджеты

Apple выпустила первую за последние 10 лет игру для iPhone

Обновлено в 05:23
Политика

На Украине избрали главу антикоррупционного суда

В феврале бывшего прокурора Алексея Жукова назначили временно исполняющим обязанности руководителя аппарата антикоррупционного суда.
Обновлено в 09:20
Экономика

Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что количество самозанятых, которые зарегистрировались с 1 января 2019 года, превысило 60 тыс.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

День 6 мая стал самым теплым в Москве с начала года

Температура воздуха в Москве 6 мая поднялась до 24,6 градуса, минувший понедельник стал самым жарким днем с начала года.
Обновлено в 05:25
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
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