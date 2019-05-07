Александр Егоров: Бумаль должен был быть удален за удар ФернандоСоветский спорт 10:00

Александр Егоров: Бумаль должен был быть удален за удар Фернандо

Шоу-бизнес Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.

Хоккей КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру следующего сезона Континентальная хоккейная лига официально объявила о составе дивизионов регулярного чемпионата в сезоне 2019-2020 годов.

Общество Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.

Происшествия Мать погибшего в «Суперджете» потребовала у СК закрыть «Шереметьево» Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.

Политика В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.

Происшествия Прокуратура потребовала для Кокорина и Мамаева реальные сроки Сторона обвинения попросила назначить наказание Александру Кокорину и его брату Кириллу Кокорину в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев; Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому – на срок 1 год и 5 месяцев.

Армия и оружие Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим "Была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - заявил Купчишин.

Политика Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».

Шоу-бизнес Меган Маркл разрешили назвать сына любимым именем Оказалось, что Меган Маркл и принц Гарри могут назвать малыша любимым именем, так как у них не ограничен выбор, потому что их наследник не стоит в начале очереди на престол.

Происшествия Появилось фото героически вернувшегося в горящий Superjet пилота Второй пилот сгоревшего в "Шереметьево" самолета SSJ-100, вернулся в кабину после того, как борт приземлился и уже был охвачен пламенем.

Происшествия Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Армия и оружие Австрия передала Хорватии МиГ-21 дезертира Перешина Австрия передала Хорватии самолёт МиГ-21, на котором лётчик-испытатель Рудольф Перешин дезертировал из Югославии в 1991 году.

Экономика Минфин предложил засекретить слияния банков Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.

Общество Генеральная репетиция парада прошла на Красной площади На Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Политика В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза» Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.

Политика КГБ Белоруссии задержал троих россиян Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.

Авто «АвтоВАЗ» в апреле увеличил продажи на 5,2% В прошлом месяце продажи «АвтоВАЗа» выросли на 5,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Армия и оружие В Иране обвинили советника Трампа в непонимании ситуации Болтон объяснил, что Вашингтон пошел на такой шаг, «чтобы послать ясный сигнал иранскому режиму, что любая атака против интересов Соединенных Штатов или наших союзников будет встречена с безжалостной силой».

Культура Россия станет специальным гостем на книжной ярмарке в Салониках Россия представит произведения современных авторов и новые издания русской классики на международной книжной ярмарке в греческом городе Салоники, которая пройдет с 9 по 12 мая, страна выступает в качестве специального гостя мероприятия, сообщает пресс-служба Роспечати.

Политика На Украине избрали главу антикоррупционного суда В феврале бывшего прокурора Алексея Жукова назначили временно исполняющим обязанности руководителя аппарата антикоррупционного суда.

Экономика Глава ФНС назвал число зарегистрированных самозанятых Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что количество самозанятых, которые зарегистрировались с 1 января 2019 года, превысило 60 тыс.

Общество День 6 мая стал самым теплым в Москве с начала года Температура воздуха в Москве 6 мая поднялась до 24,6 градуса, минувший понедельник стал самым жарким днем с начала года.