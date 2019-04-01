Футбол

Александр Егоров: «Боккетти нужно было удалять»Спорт-Экспресс 08:05

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 30 марта
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
6′
7′
Луис Адриано
Беким Балай
9′
16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
18′
21′
Сальваторе Боккетти
61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
63′
64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Нижич
72′
Олег Иванов
77′
Раванелли
Бернард Бериша
77′
78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
82′
83′
Георгий Мелкадзе
87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
90′
Аяз Гулиев
90′+3′
Денис Глушаков
Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3).
Читать в источнике

Подробнее о событии

В РФС назвали правильным удаление футболиста «Ахмата» Семёнова в матче со «Спартаком»

RT на русском08:42

Александр Егоров: Боккетти надо было удалить в игре «Ахмат» - «Спартак»

РИА Новости10:36

Егоров поддержал решение не удалять Жиркова и высказался за вторую желтую карточку Боккетти

Sport24.ru09:19

А. Егоров: Лапочкин должен был удалить Боккетти в матче «Ахмат» — «Спартак»

Чемпионат11:51

Александр Егоров: Семенов в матче со «Спартаком» был удален абсолютно правильно

Советский спорт08:33

Егоров назвал правильным удаление футболиста «Ахмата» Семенова в игре со «Спартаком»

ТАСС08:09

Александр Егоров: «Боккетти нужно было удалять»

Спорт-Экспресс08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Обновлено вчера в 10:03
Экономика

Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья

Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).
Обновлено в 11:03
Происшествия

На Невском проспекте столкнулись три легковушки

Вечером 1 апреля на пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» рассказала о дискриминации на съёмках сериала

Актриса Софи Тёрнер (играет Сансу Старк в сериале "Игра престолов") сообщила о неравной оплате труда во время работы над шоу.
Обновлено в 13:01
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на 20,5 млрд долларов с начала года

Богатейшие россияне с начала года стали еще богаче в общей сложности на 20,5 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Монеточка кардинально сменила имидж

Обновлено в 11:30
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Автоспорт

Леклер на Гран-при Бахрейна проигнорировал приказ оставаться позади Феттеля

Пилот «Феррари» Шарль Леклер проигнорировал приказ с капитанского мостика оставаться позади Себастьяна Феттеля на Гран-при Бахрейна, сообщает RaceFans.
Обновлено в 11:30
Музыка

Мику Джаггеру сделают операцию на сердце по замене клапана

Лидеру Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит перенести операцию по замене сердечного клапана.
Обновлено в 12:48
Происшествия

СК возбудил дело после гибели совладельца S7 в авиакатастрофе в ФРГ

Обновлено в 12:30
Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию

Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 10:55
Общество

В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей

Обновлено в 10:52
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Спасатели вытащили рыбака из реки Десна в ТиНАО

От дальнейшей госпитализации пострадавший рыбак отказался. Происшествие произошло на реке Десна в 60 метрах от станции.
Обновлено в 12:50
Гаджеты

1 апреля: приложение Файлы Google научилось очищать смартфон снаружи

Google представляет новую функцию очистки экрана, которая «смывает пятна и полирует ваш экран».
Обновлено в 02:31
Происшествия

Задержан ректор Рязанского госуниверситета

Ректор Рязанского государственного университета Андрей Минаев задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 11:32
Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Общество

Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой

Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Наука

Разработана спасающая от бессонницы пижама

Американские специалисты из Массачусетсетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».
Обновлено в 13:11
Футбол

Папа римский считает кощунством называть Месси богом

Обновлено в 07:25
Авто

Lada Vesta обошла по объему выручки Hyundai Creta

Эксперты составили рейтинг самых доходных автомобилей на российском рынке. Первое место указанного рейтинга досталось LADA Vesta.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Раритетный советский плавающий транспортер К-61 замечен в Индонезии

Плавающий транспортер советского производства К-61 замечен на вооружении корпуса морской пехоты Индонезии.
Обновлено в 06:38
Политика

Результат Зеленского снизился после обработки 85% голосов

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования после обработки 85,07% бюллетеней.
Обновлено в 10:02
Технологии

Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых россиян

Медведев поручил доработать режим самозанятых Виртуальная карта будет доступна в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области – именно в этих регионах введён новый налоговый режим – в рамках обновлённого мобильного приложения "Сбербанк онлайн".
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

В Иране назвали преимущества российских танков

Обновлено в 06:14
Общество

Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное