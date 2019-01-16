Футбол
Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФСRambler News Service 05:37
Глава «Газпром нефти» и председатель совета директоров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза, сообщает избирком РФС. Дюкова выдвинули 63 организации, являющиеся членами РФС.
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Четверо человек пострадали при взрыве на заводе «Полипласт» в Ленинградской области.
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На реке в штате Мэн образовался ледяной диск диаметром более 90 метров
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