Александр Дюков стал единственным кандидатом на выборах главы РФСНародные новости 06:54

Избирательный комитет Российского футбольного союза зарегистрировал лишь одного кандидата на выборы главы организации - председателя совета директоров Зенита Александра Дюкова. Избирком РФС зарегистрировал только одного кандидата на выборы президента организации.

Спорт день за днем

Александр Дюков стал единственным кандидатом на выборах главы РФС

Спорт день за днем

Армия и оружие Армия и оружие Американские солдаты погибли при взрыве в сирийском Манбидже Не менее девяти человек погибли, еще 20 получили ранения в среду в результате взрыва в сирийском городе Манбидж, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".

Политика Политика Украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России

Происшествия Происшествия Путин поручил расселить разрушенный взрывом дом в Магнитогорске Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить весь многоэтажный дом в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв газа.

Общество Общество В Нью-Йорке взорвали часть старого моста через Гудзон Управляемый взрыв восточной части моста Таппан Зи через реку Гудзон произведен в Нью-Йорке.

Авто Авто BMW назвала цены на обновленный седан седьмой серии Российское представительство BMW опубликовало цены на обновленную модель BMW седьмой серии.

Общество Общество YouTube запретил публиковать опасные челленджи и пранки Согласно новым правилам, "опасные" видео будут блокироваться, а если пользователь заработает три предупреждения в течение трех месяцев, его канал удалят.

Авто Авто Skoda представит новый компактный кроссовер Kosmiq в Женеве Новый компактный кроссовер Skoda, который показали сегодня на первом тизере, представят весной в Женеве, а в модельном ряду он расположится ниже моделей Karoq и Kodiaq.

Общество Общество Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.

Происшествия Происшествия Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски» Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.

Общество Общество Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей

Общество Общество Google переименовал московские детсады в детские крематории Несколько детских садов в центре Москвы оказались переименованы на картах Google в детские крематории.

ЖКХ ЖКХ От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.

Политика Политика В Сербии задержали готовившего покушение на Путина боевика

Теннис Теннис Шарапова вышла в третий круг Australian Open Российская теннисистка Мария Шарапова одолела шведку Ребекку Петерсон во втором круге Australian Open, сообщает ТАСС.

Происшествия Происшествия Пожар после взрыва на заводе в Ленобласти ликвидирован

Происшествия Происшествия 15 человек погибли в результате нападения на отель в Кении По меньшей мере 15 человек погибли во время теракта на территории гостиничного комплекса в Найроби, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидца.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi разработала новый сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран Президент Xiaomi Лина Бина сообщил, что компания работает над разработкой подэкранного сканера отпечатков пальцев нового поколения, пишет ресурс MyDrivers.Новый датчик позволяет разблокировать смартфон одним прикосновением, что говорит о повышенной точности сканера.

Авто Авто Рынок автомобилей с пробегом в 2018 году вырос более чем на 2%

Кино Кино У оригинальных «Охотников за привидениями» выйдет продолжение Съемки фильма должны начаться летом, а сама картина обещает выйти в 2020 году. Первая часть "Охотников за привидениями" вышла в 1984 году.

Финансы Финансы Минфин разместил ОФЗ на 35,1 млрд рублей На третьем аукционе Минфин полностью реализовал ОФЗ-ИН на 5,142 миллиарда рублей с погашением 2 февраля 2028 года при повышенном спросе в 18,223 миллиарда рублей.

Гаджеты Гаджеты В Сети опубликованы новые рендеры смартфона iPhone XI

Общество Общество McDonald’s лишился права на товарный знак Big Mac Издание The Irish Times распространило информацию, согласно которой в рамках судебного разбирательства с ирландской сетью быстрого питания Supermac’s компанию McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.

Происшествия Происшествия В Ленинградской области на заводе произошёл взрыв На заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области произошёл взрыв.

Политика Политика ФСБ выдворила из России агента СБУ Агент Службы безопасности Украины Леонид Каплун был задержан сотрудниками ФСБ РФ на въезде в Воронежскую область.

Политика Политика МИД: США хотят обвинить Россию в содействии ИГ Американские спецслужбы готовят "вбросы", чтобы обвинить Россию в содействии террористической группировке "Исламское государство", в частности в переброске в Афганистан сирийских и иракских боевиков, рассказали в МИД России.

Экономика Экономика Чубайс назвал Россию энергорасточительной и бедной страной Россия является «одной из самых энергорасточительных стран» в мире, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе Х Гайдаровского форума.

Авто Авто Audi объявила об отзыве автомобилей в России Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 12 автомобилей Audi A4 и A5, реализованных в 2018 году.

Общество Общество В Москве объявили желтый уровень погодной опасности