Футбол

Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФСRambler News Service 05:37

Глава «Газпром нефти» и председатель совета директоров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза, сообщает избирком РФС. Дюкова выдвинули 63 организации, являющиеся членами РФС.
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