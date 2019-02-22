Александр Дюков избран новым президентом РФСРИА Новости 04:25

с чего всё началось

Мы в состоянии что-то изменить только благодаря реализованным сотням и тысячам малых дел на всех участках работы. Я уверен в наших с вами силах. Еще раз хочу поблагодарить за поддержку. Отдельно хочу поблагодарить Виталия Мутко, особенно за проведенный чемпионат мира.

Президентом Российского футбольного союза (РФС) на четырехлетний срок избран Александр Дюков. Внеочередная конференция РФС прошла в Москве. Кандидатуру Дюкова выдвинули 63 организации, входящие в Союз.

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Происшествия Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье Следственные органы задержали мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником вместе с другими родителями в Приморском крае.

Происшествия Boeing 737 задел хвостом ВПП во Внуково "Экспертам предстоит оценить техническое состояние лайнера, прежде чем допустить его к новым полетам", - сказал источник.

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