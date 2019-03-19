Александр Дюков: «Дзюба забьет в ближайших двух матчах сборной»Спорт-Экспресс 05:10

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением по поводу предстоящих матчей сборной России в отборочном цикле Евро-2020 и задачах, стоящих перед нашей командой. 21 марта сборная России встретится с командой Бельгии, а 24-го – с командой Казахстана.

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Александр Дюков: «Дзюба забьет в ближайших двух матчах сборной»

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