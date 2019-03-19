Футбол
Александр Дюков: «Дзюба забьет в ближайших двух матчах сборной»Спорт-Экспресс 05:10
Президент РФС Александр Дюков поделился мнением по поводу предстоящих матчей сборной России в отборочном цикле Евро-2020 и задачах, стоящих перед нашей командой. 21 марта сборная России встретится с командой Бельгии, а 24-го – с командой Казахстана.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
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Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами
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Политика
Шойгу передал Асаду послание от Путина
Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 15:46
Политика
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Политика
Назарбаев объяснил выбор своего преемника
Нурсултан Назарбаев, ушедший сегодня в отставку с поста президента Казахстана, объяснил, почему временно исполняющим обязанности главы государства назначен Касым-Жомарт Токаев.
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Авто
Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy
Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.
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Космос
«Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб
«Роскосмос» оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша (входит в структуру госкорпорации) за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
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Происшествия
Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Происшествия
СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
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Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено вчера в 19:56
Хоккей
«Локомотив» проиграл СКА в Ярославле, счёт в серии стал 1-3
Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от петербургского СКА на домашней арене в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, следующая игра противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге.
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Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии
Ребенок погиб от пули снайпера в сирийском Алеппо в результате обстрела террористами школьного автобуса.
Обновлено в 09:25
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
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Представитель Государственного департаменте США в беседе с ТАСС прокомментировала заявление Нурсултана Назарбаева, сообщившего об уходе в отставку с поста президента Республики Казахстан.
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В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста
Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
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Политика
Рябков: США понимают, что у России есть интересы в Венесуэле
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Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
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Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»
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Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
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Общество
Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира
Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
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Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
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Экономика
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Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
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Названы самые популярные авто с пробегом в городах-миллионниках России
В шести городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Челябинске и Перми самым популярным автомобилем на вторичном рынке в 2019 году является Ford Focus.
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Футбол
Бразильский нападающий Мораес вызван в сборную Украины
Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес, получивший украинское гражданство, вызван в сборную Украины.
Обновлено в 04:24
Единоборства
Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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