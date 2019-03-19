Футбол
Александр Дюков: «Дзюба забьет в ближайших двух матчах сборной»Спорт-Экспресс 05:10
Президент РФС Александр Дюков поделился мнением по поводу предстоящих матчей сборной России в отборочном цикле Евро-2020 и задачах, стоящих перед нашей командой. 21 марта сборная России встретится с командой Бельгии, а 24-го – с командой Казахстана.
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Политика
Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Политика
Путин поговорил с Назарбаевым после его отставки
Обновлено в 11:19
Экономика
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2%
Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной
Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.
Обновлено в 08:51
Авто
Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ
Ростовчане предпочитают на рынке подержанных машин покупать Hyundai Accent, а в Уфе и Краснодаре самыми популярными автомобилями стали модели Daewoo Nexia и Opel Astra.
Обновлено в 04:17
Здоровье
Налоговый вычет распространят на жизненно необходимые лекарства
«Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить преемственность проводимой терапии на стационарном и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи, расширить возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения и повысить доступность лекарств из списка ЖНВЛП», — отмечается на сайте правительства.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Власти Якутии и Киргизии договорились вместе работать с мигрантами
Визит нацелен на проведение разъяснительной работы с мигрантами из Киргизии, а также на выработку согласованной позиции об улучшении системы мониторинга и профилактики нарушений.
Обновлено в 03:51
Здоровье
В Институте им. Склифосовского делают уникальные операции гамма-ножом
Сама операция длится всего около часа, долгой реабилитации не требует. А главное всё проходит без крови и боли.
Обновлено в 08:16
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Кино
Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
В НАТО прокомментировали размещение Ту-22М3 в Крыму
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Политика
Путин примет победителей конкурса «Лидеры России»
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с будущими руководителями - победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Более 35 тыс. человек сдадут ЕГЭ в досрочный период
Более 35 тыс. человек в 2019 г. сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в досрочный период - с 20 марта по 10 апреля 2019 г. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 02:52
Авто
Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне
По данным издания Autohome, опубликовавшего свежие фотографии его «заряженной» GT-версии, новинка приедет к дилерам в июне текущего года.
Обновлено в 04:34
Политика
Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к землякам с трогательным посланием.
Обновлено в 10:32
Экономика
Недвижимость в Великобритании приписали к офшорам
По данным компании Global Witness, примерно 40% всей британской недвижимости, которая принадлежит офшорным компаниям, находится в Лондоне.
Обновлено в 09:49
Интернет
MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет
Социальная сеть MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет из-за смены серверов компании.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол
Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения
Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Интернет
Instagram запустил функцию для покупок в приложении
Обновлено в 10:48
Хоккей
Клуб КХЛ «Авангард» пошутил над отставкой Назарбаева
Пресс-служба омского "Авангарда" пошутила по поводу отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 10:27
Общество
Королева Елизавета II впервые вышла в свет вдвоем с Кейт Миддлтон
Королева Елизавета II впервые вышла в свет с Кейт Миддлтон.
Обновлено в 11:13
Здоровье
Росстат назвал самые распространенные детские заболевания в России
В Росстате проанализировали заболевания детей в России от 0 до 14 лет в 20107 году.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Симоньян и Кеосаян ждут ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".
Обновлено в 11:17
Наука
Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Политика
В бундестаге призвали отменить санкции по Крыму
Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.
Обновлено в 09:30
Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40