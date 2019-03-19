Александр Дюков: «Дзюба забьет в ближайших двух матчах сборной»Спорт-Экспресс 05:10

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением по поводу предстоящих матчей сборной России в отборочном цикле Евро-2020 и задачах, стоящих перед нашей командой. 21 марта сборная России встретится с командой Бельгии, а 24-го – с командой Казахстана.

Спорт день за днем

Александр Дюков: «Дзюба забьет в ближайших двух матчах сборной»

Политика Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.

Происшествия В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.

Экономика С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2% Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02.

Шоу-бизнес Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.

Авто Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ Ростовчане предпочитают на рынке подержанных машин покупать Hyundai Accent, а в Уфе и Краснодаре самыми популярными автомобилями стали модели Daewoo Nexia и Opel Astra.

Здоровье Налоговый вычет распространят на жизненно необходимые лекарства «Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить преемственность проводимой терапии на стационарном и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи, расширить возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения и повысить доступность лекарств из списка ЖНВЛП», — отмечается на сайте правительства.

Политика Власти Якутии и Киргизии договорились вместе работать с мигрантами Визит нацелен на проведение разъяснительной работы с мигрантами из Киргизии, а также на выработку согласованной позиции об улучшении системы мониторинга и профилактики нарушений.

Здоровье В Институте им. Склифосовского делают уникальные операции гамма-ножом Сама операция длится всего около часа, долгой реабилитации не требует. А главное всё проходит без крови и боли.

Политика Губернатор Челябинской области объявил об отставке Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.

Политика Путин примет победителей конкурса «Лидеры России» Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с будущими руководителями - победителями конкурса "Лидеры России".

Общество Более 35 тыс. человек сдадут ЕГЭ в досрочный период Более 35 тыс. человек в 2019 г. сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в досрочный период - с 20 марта по 10 апреля 2019 г. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Авто Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне По данным издания Autohome, опубликовавшего свежие фотографии его «заряженной» GT-версии, новинка приедет к дилерам в июне текущего года.

Политика Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к землякам с трогательным посланием.

Экономика Недвижимость в Великобритании приписали к офшорам По данным компании Global Witness, примерно 40% всей британской недвижимости, которая принадлежит офшорным компаниям, находится в Лондоне.

Интернет MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет Социальная сеть MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет из-за смены серверов компании.

Футбол Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".

Хоккей Клуб КХЛ «Авангард» пошутил над отставкой Назарбаева Пресс-служба омского "Авангарда" пошутила по поводу отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Здоровье Росстат назвал самые распространенные детские заболевания в России В Росстате проанализировали заболевания детей в России от 0 до 14 лет в 20107 году.

Шоу-бизнес Симоньян и Кеосаян ждут ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".

Наука Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).

Политика В бундестаге призвали отменить санкции по Крыму Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.