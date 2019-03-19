Александр Дюков: «Дзюба забьет в ближайших двух матчах сборной»Спорт-Экспресс 05:10

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением по поводу предстоящих матчей сборной России в отборочном цикле Евро-2020 и задачах, стоящих перед нашей командой. 21 марта сборная России встретится с командой Бельгии, а 24-го – с командой Казахстана.

Спорт день за днем

Александр Дюков: «Дзюба забьет в ближайших двух матчах сборной»

Политика Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира» "Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.

Транспорт «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».

Происшествия Мужчина покончил с собой на улице в центре Москвы Тело мужчины найдено на улице Большая Полянка в центре Москвы, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в столичных органах правопорядка.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.

Политика В Турции соединили морскую и наземную части «Турецкого потока» В Турции завершились работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».

Происшествия На севере Москвы обстреляли здание кадетского корпуса Московские полицейские начали проверку после того, как утром 19 марта на стеклах кадетского корпуса на севере столицы были обнаружены следы от выстрелов.

Экономика ЦБ назвал лидирующие по выводу денег в тень сектора экономики Банк России назвал сектора экономики, формировавшие основной спрос на теневые финансовые услуги в 2018 году.

Общество Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира Сразу три мегаполиса - Гонконг, Сингапур и Париж - впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты.

Общество В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени Депутат от "Единой России" Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, предлагающий вернуть сезонный перевод часов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Общество Семья девочки, написавшей письмо Путину, может переехать Мать девочки из деревни Томсино, написавшей письмо президенту РФ Владимиру Путину, сообщила РИА Новости во вторник, что на этой неделе рассмотрит возможность найма жилья в другом районе Псковской области.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.

Происшествия Семь человек отравились газом в подмосковном Чехове Семь человек были госпитализированы с отравлением газом из подмосковного Чехова, сообщили во вторник, 19 марта, в министерстве здравоохранения Московской области.

Армия и оружие Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729 В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.

Экономика Росстат зафиксировал рывок промышленного производства Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В апреле территория России окажется в теплой зоне, однако россиянам стоит готовиться и к последним морозам, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ.

Транспорт Первый поезд с обновленным плацкартным вагоном отправился по маршруту Первый поезд с модернизированным плацкартным вагоном, где для каждого пассажира организовано личное пространство, отправился в путь в понедельник, 18 марта, по маршруту Ростов-на-Дону — Москва, сообщило агентство ТАСС.

Происшествия В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.

Общество Сеть магазинов «Кей» официально прекратила работу Сеть магазинов «Кей» по продаже компьютерной техники, являющейся старейшей в Петербурге, прекратила свою работу 17 марта.

Политика Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".

Футбол Спартаковец Зобнин получил травму О травме Зобнина сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Спорт Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет короткую программу в женском одиночном катании в стартовый день чемпионата мира в японской Сайтаме.

Происшествия В Омске загорелся цех по производству канифоли Огонь полностью охватил цех по производству канифоли в Омске, сообщили в региональном управлении МЧС.

Происшествия В Волхове студент грозился расстрелять всех в колледже Заявительница рассказала, что 16-летний подросток написал на своей страничке, что расстреляет всех в колледже.