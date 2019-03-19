Футбол
Александр Дюков: «Дзюба забьет в ближайших двух матчах сборной»Спорт-Экспресс 05:10
Президент РФС Александр Дюков поделился мнением по поводу предстоящих матчей сборной России в отборочном цикле Евро-2020 и задачах, стоящих перед нашей командой. 21 марта сборная России встретится с командой Бельгии, а 24-го – с командой Казахстана.
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Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.
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12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
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Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
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Происшествия
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СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Политика
Появилось видео обращения Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
В своем обращении к гражданам Назарбаев напомнил об успехах, которых казахстанскому народу удалось достичь в развитии республики, а также подчеркнул, что для него стало большой честью его избрание на должность первого президента Казахстана.
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В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
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Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
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Политика
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Соединенные Штаты будут готовы оперативно заключить новые торговые соглашения с Великобританией после Brexit, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
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Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Политика
Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева
Жительница Зеленодольска рассказала, что Олег Яковлев был ее сыном.
Обновлено в 10:40
Футбол
Натурализированный игрок сборной России по мини-футболу: «Не понимаю таких людей, как Погребняк»
Ранее нападающий «Урала» назвал смешным наличие в сборной натурализированных футболистов, в том числе Ари.
Обновлено в 16:00
Хоккей
«Вашингтон» приглашен на прием в Белый дом на следующей неделе
Игроки «Вашингтона» приглашены на приём в Белый дом, сообщает Washington Post.
Обновлено в 15:15
Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Происшествия
СМИ сообщили о гибели альпинистки в горах Высокие Татры
Женщина-альпинист погибла во вторник в горах Высокие Татры на востоке Словакии. Об этом сообщило Словацкое радио.
Обновлено в 16:58
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Здоровье
В Коми на карантин по гриппу продолжают закрывать школы и детсады
На прошедшей неделе, по данным вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Коми, среди населения циркулировали, в основном, респираторные вирусы, также определяются вирусы гриппа А (H3N2), A(H1N1)pdm09, В. Штамм вируса гриппа А(H3N2) входил в состав всех вакцин, которыми прививали население в прошлом году, что позволило избежать серьезных осложнений.
Обновлено в 04:13
Спорт
Болеем за Алину: в Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию на коньках начинается сегодня, 18 марта, в японском городе Сайтама.
Обновлено вчера в 00:44
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Вышедшая из декрета Елизавета Боярская устала от работы
Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Лавров выступит на Конференции по разоружению в Женеве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве.
Обновлено в 17:33
Общество
Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира
Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский уверенно лидирует в президентской гонке на Украине
Шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку на Украине.
Обновлено вчера в 17:35