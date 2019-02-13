Александр Друзь ответил на обвинения в подкупеRT на русском 05:41

Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью да наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша.

Илья Бер опубликовал на своей странице в «Живом журнале» официальное обращение в комиссию по этике и к правлению МАК, в котором обвинил Александра Друзя в попытке подкупа.

Александр Друзь ответил на обвинения в подкупе

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