Политика Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Происшествия В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.

Здоровье Медики назвали две малоизвестные причины появления рака Ранее сообщалось, что французские учёные нашли взаимосвязь между потреблением сладких напитков и возникновением онкологических заболеваний.

Армия и оружие В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.

Политика Лавров оценил вероятность улучшения отношений между Россией и США Сергей Лавров напомнил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в японской Осаке высказались за расширение экономического сотрудничества, возобновление диалога по стратегической стабильности, а также положительно оценили диалог по вопросам борьбы с терроризмом.

Кино Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени» Писатель добавил, что теперь, когда основанный на его книгах сериал "Игра престолов" полностью завершен, ему уже не нужно подгонять график публикации романов под выход очередного сезона — этот факт значительно облегчил литературную работу Джорджа Мартина.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Общество Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья» Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.

Политика ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — «очень хорошо»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.

Политика Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.

Наука Сексуальное возбуждение у мужчин и женщин в мозге отражается одинаково Возбуждение у мужчин и женщин оказалось одинаковым в головном мозге, при этом женщины имеют не меньше похотливых черт характера, чем представители сильного пола.

Политика В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Происшествия В США предъявили обвинения 22 бандитам за серию жестких расправ Суд в США предъявил обвинения 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает USA Today.

Шоу-бизнес Ирина Шейк показала фото в нижнем белье после разрыва с Купером Поклонники пары российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера горюют из-за новости об их расставании, но Шейк продолжает демонстрировать свое идеальное тело в социальных сетях.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Футбол «Оренбург» заполучит защитника «Сампдории» Центральный защитник "Сампдории" Лоренцо Шимич готовится стать игроком "Оренбурга".

Баскетбол «Химки» подпишут контракт с Йовичем Стоит отметить, что Йович — рекордсмен Евролиги по количеству совершённых передач за один матч.

Общество Дождь, грозы и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе 17 июля Облачная погода, местами сильный дождь и грозы с порывами ветра до 17 м/с ожидаются в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Политика Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.

Финансы Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты".

Армия и оружие Арестованный в Сирии боевик назвал причину всплеска числа терактов Словно подтверждая слова пленного радикала, вскоре был зафиксирован всплеск террористической активности в провинции Даръа.