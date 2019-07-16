Футбол

Александр Довбня пополнил состав «Арсенала»Тульские СМИ вчера в 07:59

Александр Довбня пополнил состав "Арсенала". 23-летний опорный полузащитник является воспитанником московского Локомотива. Минувший сезон Александр выступал за кипрский "Пафос".
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Партнёр Беляева и чемпион Европы: что известно о новичке «Арсенала»

Тульские новостивчера в 15:22

В тренде. Тульский «Арсенал» показал «постаревшего» новичка

Тульская прессавчера в 07:30

Тульский «Арсенал» объявил о переходе Довбни

Матч ТВвчера в 09:27

Воспитанник «Локомотива» подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Чемпионатвчера в 08:37

Тульский «Арсенал» подписал долгосрочный контракт с защитником Довбней

Sports.ruвчера в 08:34

«Арсенал» объявил о переходе Довбни из «Пафоса»

Sport24.ruвчера в 08:19

Защитник Довбня перешел в «Арсенал»

Спорт-Экспрессвчера в 08:16
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Политика

Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле

Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов

Обновлено вчера в 10:01
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье

Медики назвали две малоизвестные причины появления рака

Ранее сообщалось, что французские учёные нашли взаимосвязь между потреблением сладких напитков и возникновением онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 05:53
Армия и оружие

Министр обороны Литвы призвал разместить в Прибалтике ПВО США

Обновлено в 00:05
Армия и оружие

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США

В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Лавров оценил вероятность улучшения отношений между Россией и США

Сергей Лавров напомнил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в японской Осаке высказались за расширение экономического сотрудничества, возобновление диалога по стратегической стабильности, а также положительно оценили диалог по вопросам борьбы с терроризмом.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера

Обновлено вчера в 23:31
Кино

Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»

Писатель добавил, что теперь, когда основанный на его книгах сериал "Игра престолов" полностью завершен, ему уже не нужно подгонять график публикации романов под выход очередного сезона — этот факт значительно облегчил литературную работу Джорджа Мартина.
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Общество

Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»

Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено вчера в 21:24
Политика

ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине

Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — «очень хорошо»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота

Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
Обновлено вчера в 09:01
Наука

Сексуальное возбуждение у мужчин и женщин в мозге отражается одинаково

Возбуждение у мужчин и женщин оказалось одинаковым в головном мозге, при этом женщины имеют не меньше похотливых черт характера, чем представители сильного пола.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса

В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 01:21
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля

Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено 14 июля в 00:34
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено 15 июля в 22:25
Происшествия

В США предъявили обвинения 22 бандитам за серию жестких расправ

Суд в США предъявил обвинения 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает USA Today.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Ирина Шейк показала фото в нижнем белье после разрыва с Купером

Поклонники пары российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера горюют из-за новости об их расставании, но Шейк продолжает демонстрировать свое идеальное тело в социальных сетях.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол

«Оренбург» заполучит защитника «Сампдории»

Центральный защитник "Сампдории" Лоренцо Шимич готовится стать игроком "Оренбурга".
Обновлено вчера в 16:14
Баскетбол

«Химки» подпишут контракт с Йовичем

Стоит отметить, что Йович — рекордсмен Евролиги по количеству совершённых передач за один матч.
Обновлено вчера в 16:17
Общество

Дождь, грозы и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе 17 июля

Облачная погода, местами сильный дождь и грозы с порывами ветра до 17 м/с ожидаются в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста

Обновлено вчера в 10:00
Политика

Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 16:26
Финансы

Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля

Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 21:47
Армия и оружие

Арестованный в Сирии боевик назвал причину всплеска числа терактов

Словно подтверждая слова пленного радикала, вскоре был зафиксирован всплеск террористической активности в провинции Даръа.
Обновлено вчера в 11:29
Здоровье

Центр для младенцев с пороками развития построят в Петербурге

На территории Детской городской больницы №1 в Петербурге построят Хирургический центр врожденных пороков развития для лечения и восстановления здоровья младенцев, рожденных с нарушениями функций центральной нервной системы и соматической патологией.
Обновлено в 00:20
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Александр Евгеньевич Довбня
Российский футболист
Российский футболист, защитник кипрского клуба «Пафос». Чемпион Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет.
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