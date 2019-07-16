Футбол
Александр Довбня пополнил состав «Арсенала»Тульские СМИ вчера в 07:59
Александр Довбня пополнил состав "Арсенала". 23-летний опорный полузащитник является воспитанником московского Локомотива. Минувший сезон Александр выступал за кипрский "Пафос".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:24, Ашберн
Политика
Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье
Медики назвали две малоизвестные причины появления рака
Ранее сообщалось, что французские учёные нашли взаимосвязь между потреблением сладких напитков и возникновением онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 05:53
Армия и оружие
В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США
В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Лавров оценил вероятность улучшения отношений между Россией и США
Сергей Лавров напомнил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в японской Осаке высказались за расширение экономического сотрудничества, возобновление диалога по стратегической стабильности, а также положительно оценили диалог по вопросам борьбы с терроризмом.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Обновлено вчера в 23:31
Кино
Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»
Писатель добавил, что теперь, когда основанный на его книгах сериал "Игра престолов" полностью завершен, ему уже не нужно подгонять график публикации романов под выход очередного сезона — этот факт значительно облегчил литературную работу Джорджа Мартина.
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»
Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине
Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — «очень хорошо»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота
Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
Обновлено вчера в 09:01
Наука
Сексуальное возбуждение у мужчин и женщин в мозге отражается одинаково
Возбуждение у мужчин и женщин оказалось одинаковым в головном мозге, при этом женщины имеют не меньше похотливых черт характера, чем представители сильного пола.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса
В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 01:21
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено 14 июля в 00:34
Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено 15 июля в 22:25
Происшествия
В США предъявили обвинения 22 бандитам за серию жестких расправ
Суд в США предъявил обвинения 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает USA Today.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала фото в нижнем белье после разрыва с Купером
Поклонники пары российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера горюют из-за новости об их расставании, но Шейк продолжает демонстрировать свое идеальное тело в социальных сетях.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол
«Оренбург» заполучит защитника «Сампдории»
Центральный защитник "Сампдории" Лоренцо Шимич готовится стать игроком "Оренбурга".
Обновлено вчера в 16:14
Баскетбол
«Химки» подпишут контракт с Йовичем
Стоит отметить, что Йович — рекордсмен Евролиги по количеству совершённых передач за один матч.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Дождь, грозы и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе 17 июля
Облачная погода, местами сильный дождь и грозы с порывами ветра до 17 м/с ожидаются в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 16:26
Финансы
Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 21:47
Армия и оружие
Арестованный в Сирии боевик назвал причину всплеска числа терактов
Словно подтверждая слова пленного радикала, вскоре был зафиксирован всплеск террористической активности в провинции Даръа.
Обновлено вчера в 11:29
Здоровье
Центр для младенцев с пороками развития построят в Петербурге
На территории Детской городской больницы №1 в Петербурге построят Хирургический центр врожденных пороков развития для лечения и восстановления здоровья младенцев, рожденных с нарушениями функций центральной нервной системы и соматической патологией.
Обновлено в 00:20