Футбол
Александр Чеферин переизбран на пост президента УЕФАКомсомольская правда 05:56
Словенец Александр Чеферин переизбран на новый срок на должность президента УЕФА. Теперь срок его полномочий формально продлен еще на четыре года - до 2023 года. Это произошло во время конгресса УЕФА, который проходит в эти дни в Риме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 16:57, Ашберн
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
На заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге в четверг, 7 февраля, началось производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 10:36
Спорт
Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено в 15:42
Политика
Хакеры атаковали сайты посольств Венесуэлы
Внешнеполитическое ведомство южноамериканской республики временно прекращает публикации на сайтах посольств Венесуэлы в разных странах в связи с взломом интернет-страниц дипломатических представительств Каракаса в различных странах.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Полиция Украины завела дело по заявлению Зеленского о слежке за ним
Национальная полиция Украины по личному заявлению одного из кандидатов в президенты страны возбудила уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности личной жизни.
Обновлено в 14:39
Культура
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой
Советская, российская актриса, режиссер и общественно-политический деятель Александра Яковлева якобы была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военнослужащий
Обновлено в 11:59
Общество
Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС
Роскачество завершило совместный с Минпромторгом и Росстандартом пилотный проект проверки качества бензина, который был проведен на АЗС Ставропольского края.
Обновлено в 00:08
Музыка
Лазарев представит Россию на «Евровидении»
Обновлено в 16:15
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Общество
Названы любимые блюда и напитки авиапассажиров
Томатный сок и блюда из курицы лидируют в списке предпочтений авиапассажиров во время приема пищи в полете, сообщает Ozon.travel.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Обыски проводятся в доме псковского журналиста Светланы Прокопьевой
В квартиру к журналисту Светлане Прокопьевой, бывшему главному редактору "Псковской губернии", пришли с обысками: как сообщили "Псковской губернии" источники, знакомые с ситуацией, в отношении неё пытаются завести уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Обновлено вчера в 04:25
Авто
УАЗ «Пикап» получил новые опции
В базовой версии УАЗ «Пикап» «Классик» за дополнительную плату теперь появился кондиционер, который ранее предлагался только в исполнении «Оптимум».
Обновлено в 05:02
Происшествия
Число погибших при обрушении жилого дома в Стамбуле возросло до 10
Число погибших при обрушении жилого дома в одном из районов Стамбула возросло до десяти человек.
Обновлено в 12:29
Авто
В России появится дизельный Audi Q8
Дилеры ожидают кроссоверы Audi Q8 с шильдиками TDI к концу весны.
Обновлено вчера в 11:10
Наука
Ученые: На Земле наступит климатический хаос
Обновлено в 09:27
Интернет
В Skype появилась функция размытия фона при звонке
Приложение для видеозвонков Skype теперь поддерживает функцию фонового размытия.
Обновлено в 06:11
Наука
Ученые рассказали о способностях пчел складывать и вычитать
Учеными было выяснено, что пчелы в состоянии складывать и вычитать.
Обновлено в 07:00
Общество
Песни Децла стали в 150 раз популярнее после его смерти
Песни хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, стали слушать в 150 раз чаще после смерти музыканта.
Обновлено в 10:35
Авто
LADA Vesta Sport начала поступать в полицейские участки
«АвтоВАЗ» готовится к поставкам новых «заряженных» седанов LADA Vesta Sport в полицейские участки.
Обновлено в 03:17
Авто
Бюджетный кроссовер Skoda Kamiq замечен на тестах
Компания Skoda вывела на дорожные испытания новый бюджетный кроссовер Kamiq.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Суд освободил от наказания экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова
Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ отпустили
Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки, освободили из изолятора временного содержания.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Татарстане от отравления угарным газом погибли два подростка
В Альметьевске, предварительно от отравления угарным газом, погибли два подростка 13 и 17 лет.
Обновлено в 16:26
Кино
«Симпсонов» продлили на два сезона
Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Скончался Нобелевский лауреат по химии Манфред Эйген
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Панин отказался эмигрировать в США
Обновлено в 14:58