Футбол

Александр Чеферин переизбран на пост президента УЕФАКомсомольская правда 05:56

Словенец Александр Чеферин переизбран на новый срок на должность президента УЕФА. Теперь срок его полномочий формально продлен еще на четыре года - до 2023 года. Это произошло во время конгресса УЕФА, который проходит в эти дни в Риме.
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