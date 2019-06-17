Футбол
Александр Бухаров покинул «Рубин»Kazanfirst.ru 08:16
Александр Бухаров покидает «Рубин» в связи с истечением срока действия контракта, сообщает официальный сайт клуба. Футболист пришёл в клуб перед началом прошлого сезона и провел в основном составе 22 официальных матча, однако нападающий не сумел забить ни одного мяча.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:40, Вашингтон
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В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести
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В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие
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