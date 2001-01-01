Футбол
Александр Бородюк: «Неправильно, если мы начнем раздавать паспорта, чтобы за нас играли легионеры»
Александр Бородюк: «Неправильно, если мы начнем раздавать паспорта, чтобы за нас играли легионеры»Матч ТВ19:12
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк отрицательно смотрит на натурализацию иностранцев для национальной команды.
Матч ТВ19:12
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Футбол
Сборная Нидерландов вышла в финальный турнир Лиги наций
Сборная Германии (2) финишировала третьей и в следующем розыгрыше турнира выступит в лиге B. Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдет с 5 по 9 июня 2019 года.
Обновлено в 19:41
Футбол
Тренер Швеции: поединок против России станет настоящим финалом
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон в преддверии заключительного поединка группового этапа Лиги наций против России рассказал о значимости встречи.
Обновлено в 18:38
Футбол
Норвегия обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций
В параллельном матче Болгария и Словения сыграли вничью - 1:1. Норвегия набрала 13 очков, заняла первое место, вышла в дивизион С и гарантировала себе участие в плей-офф Евро-2020 если не пробьется через основной турнир.
Обновлено в 17:29
Футбол
Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО
Обновлено в 20:02
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу
Полузащитник «Асколи» Никола Нинкович попал в сферу интересов «Спартака».
Обновлено в 15:29
Футбол
Исландия сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче
Накануне завершился товарищеский матч Катар — Исландия. Встреча прошла в Бельгии и завершилась со счетом 2:2.
Обновлено в 17:22
Футбол
Лига наций. Армения сыграла вничью с Лихтенштейном и не вышла в Лигу С
Армения сыграла в гостях вничью (2:2) с Лихтенштейном и осталась на втором месте в группе.
Обновлено в 17:59
Футбол
ФК «Урал» заподозрили в участии в договорном матче с подставным судьей
Футбольный клуб «Урал» оказался в списке других российских команд, попавших под подозрение в участии в договорных матчах с подставными судьями, которые при необходимости обеспечивали нужный результат.
Обновлено в 19:40
Футбол
Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»
Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:22
Футбол
Гризманн сыграет против Уругвая в особенных бутсах
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн сыграет против Уругвая в особенных бутсах, фотографию которых он опубликовал в Twitter.
Обновлено в 19:39
Футбол
Вратарь Буффон отметил 23-ю годовщину дебюта в Серии А
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал о своем дебюте в итальянском чемпионате 23 года назад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:21
Футбол
Гризманн: лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.
Обновлено в 17:59
Футбол
Луис Суарес прокомментировал проблемы Дембеле в «Барселоне»
Обновлено в 12:59
Футбол
Бонавентура пропустит до восьми месяцев из-за травмы колена
Обновлено в 15:57
Футбол
Марио Фернандес восстановится к ближайшим матчам РПЛ
Сообщается, что 28-летний защитник будет готов сыграть в ближайших матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), однако пропустит встречу Лиги наций против сборной Швеции.
Обновлено в 15:52