Спорт
Александр Большунов занял второе место в лыжном марафонеВести.Ru 09:09
В австрийском Зефельде завершился чемпионат мира по лыжному спорту. В заключительном виде программы – гонке на 50 км Александр Большунов занял второе место. Победу одержал норвежец Ханс Кристер Холунн, прошедший дистанцию за 1:49.59,3. Александр Большунов уступил ему 27,8 секунды.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
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