Спорт
Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мираВести.Ru вчера в 15:25
Норвежец Йоханнес Клебо выиграл в финале, показав время 3 минуты 22,14 секунды. На втором месте итальянец Федерико Пеллегрино, третьим стал еще один норвежец Синдре Бьорнестад Скар. Лучший из россиян Александр Большунов занял четвертое место.
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