Спорт
Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мираВести.Ru 22 марта в 15:25
В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин. Норвежец Йоханнес Клебо выиграл в финале, показав время 3 минуты 22,14 секунды.
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Большунов остановился в шаге от пьедестала в спринте на заключительном этапе КМ
Матч ТВ22 марта в 15:07
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