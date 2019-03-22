Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мираВести.Ru 22 марта в 15:25

В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин. Норвежец Йоханнес Клебо выиграл в финале, показав время 3 минуты 22,14 секунды.

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