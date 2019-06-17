Футбол
Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»Газета.Ru вчера в 22:38
Сроки контракта с Алексеевым не разглашаются. В его тренерский штаб войдет Артем Баранов, тренером вратарей назначен Виталий Пьянченко. За игровую карьеру Алексеев провел 301 матч в красноярских "Автомобилисте" и "Металлурге".
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:24, Вашингтон
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Обновлено вчера в 21:04
Авто
Эксперты назвали самые распространенные уловки автомехаников на СТО
Как утверждают эксперты автомобильного портала car.ru, одна из таких сомнительных услуг, которую могут навязать на СТО — это чистка датчика расхода воздуха.
Обновлено в 00:10
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Гаджеты
На TENAA появились спецификации и изображения нового смартфона Vivo V1913A/T
База TENAA пополнилась полными сертификациями и изображением нового смартфона китайского бренда Vivo.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Прыгали из кабинок: в Кузбассе «взбесилось» колесо обозрения
Начался ливень, оно начало тормозить на самом верху, потом резко поехало, люди начали прыгать из кабинок друг на друга, к сожалению пришлось в этом поучаствовать.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено вчера в 19:15
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Китай рассматривает усиление контроля над экспортом редкоземельных металлов
Правительство Китая изучает возможность усиления контроля над экспортом редкоземельных металлов, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Государственного комитета по развитию и реформе (ГКРР) КНР Мэн Вэй.
Обновлено в 00:29
Общество
Кузбасским угольщикам вернули 25 млн зарплатного долга
Прокурорская проверка выявила, что работникам ООО «Ровер» задолжали за март 15,6 миллиона, а за апрель — 13,6 миллиона рублей.
Обновлено в 00:53
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму
Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР в конце 2018 года подписали протокол о взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем, первоначально китайская сторона одобрила только 10 российских молокозаводов, а уже в апреле этого года список российских производителей, имеющих право осуществлять поставки молочной продукции в Китай, был расширен до 33 компаний.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Директор Юлии Началовой рассказала, что носила ее на руках во сне
Анна Исаева, директор Юлии Началовой, призналась, что певица впервые приснилась ей после своей смерти.
Обновлено в 00:23
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено 13 июня в 23:59
Единоборства
Уайт: «Фергюсон может быть следующим для Нурмагомедова»
Глава UFС Дэна Уайт не исключил, что американский боец ММА Тони Фергюсон может получить право на титульный бой.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют
Обновлено вчера в 13:36
Автоспорт
Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ
Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Политика
Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских
Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено вчера в 22:24
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Футбол
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Бешикташа»
"Ливерпуль" уже провел предварительные переговоры, но пока не сделал официального предложения по трансферу полузащитника "Бешикташа".
Обновлено в 00:03
Политика
Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
Сегодня, 14 июня, Банк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года.
Обновлено 14 июня в 09:34
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51