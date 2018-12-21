Спорт день за днем

Футбол Футбол Глушаков заявил о ведении против него информационной войны при разводе

Футбол Футбол «Ростову» запретили регистрировать новых футболистов Палата по разрешению споров РФС запретила "Ростову" регистрировать новых футболистов до тех пор, пока не будет погашена задолженность перед бывшим защитником команды Евгением Макеевым, сообщает официальный сайт РФС.

Футбол Футбол Агент Бокетти опроверг уход футболиста из «Спартака» Уход итальянского защитника Сальваторе Бокетти из московского футбольного клуба «Спартак» исключен.

Футбол Футбол Томас Тухель: «Неймар ушел в отпуск досрочно с моего разрешения» Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель объяснил, почему нападающий команды Неймар отправился в Бразилию до начала отпуска.

Происшествия Происшествия Квинси Промес задержан за езду в нетрезвом виде Испанская полиция задержала нападающего "Севильи" Квинси Промеса. Голландец управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Футбол Футбол «Бавария» продлила контракт с Румменигге Контракт между сторонами, рассчитанный до 31 декабря 2019 года, был досрочно продлен до конца 2021 года.

Футбол Футбол ЧМ-2018 посмотрели рекордные 3,5 миллиарда человек 309,7 миллиона зрителей следили за турниром на цифровых платформах, в общественных местах, в барах и ресторанах, увеличив общую аудиторию на 9,5%. Финал ЧМ вживую посмотрели 1,12 миллиарда человек по всему миру.

Футбол Футбол «Челси» возобновил интерес к Игуаину

Футбол Футбол Рой Кин: «Футболисты „МЮ“ бросили Моуринью под автобус» Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус.

Футбол Футбол Венгер: «С Эмери „Арсенал“ находится в хороших руках» Появились новые футболисты, которые придали стабильности защите, у них все хорошо. Команда находится в хороших руках.

Футбол Футбол Полузащитник «Реала» Асенсио пропустит три недели из-за травмы Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио пропустит ближайшие три недели из-за травмы.

Футбол Футбол Айртон Лукас: Я фланговый защитник, но очень люблю атаковать Защитник Спартака Айртон Лукас рассказал о своих татуировках и игровых качествах.

Футбол Футбол «Милан» рассматривает Рэшфорда как альтернативу Пато «Милан» в январе попытается подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, в случае если клубу не удастся договориться о трансфере нападающего «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато.