Футбол
Александер Чеферин: «Мутко внес важный вклад в российский футбол»
Александер Чеферин: «Мутко внес важный вклад в российский футбол»Sportbox.RU06:29
Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что вице-премьер РФ Виталий Мутко оказал заметное влияние на развитие российского футбола.
Sportbox.RU06:29
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Футбол
Глушаков назвал свою жену игрушкой, которой кто-то управляет
Обновлено в 07:13
Футбол
Матчи ЧМ-2018 посмотрело более половины населения Земли
Согласно отчёту, все матчи чемпионата суммарно посмотрело 3,572 млрд человек. Как отмечает сайт ФИФА, это более половины населения планеты.
Обновлено в 04:50
Футбол
«Спартак» и ЦСКА интересуются Габбьядини
Сообщается, что 27-летним итальянцем интересуются ЦСКА и «Спартак». На футболиста также претендуют "Болонья" и "Фиорентина".
Обновлено в 00:23
Футбол
Асенсио пропустит три недели из-за травмы
Как сообщает Marca, 22-летний футболист пропустит из-за травмы ближайшие три недели.
Обновлено в 05:53
Футбол
«Копенгаген» объявил о подписании контракта с экс-защитником «МЮ»
Датский клуб «Копенгаген» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Гильермо Варелой. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:49
Футбол
«ПСЖ» отпустил Неймара в досрочный отпуск
Форвард "ПСЖ" Неймар уже проводит отпуск в Бразилии и вернется во Францию только в январе, рапортует L'Equipe.
Обновлено в 03:10
Футбол
Видаль: «Был раздражен, когда не играл в „Барселоне“»
Футболисты всегда хотят играть и быть важной частью команды. Я пришел, чтобы внести свой вклад, а не создавать проблемы.
Обновлено в 06:46
Футбол
Манджукич продлит контракт с «Ювентусом» в январе-феврале
В ближайшее время стороны проведут переговоры, а новый контракт будет подписан в январе-феврале, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 06:13
Футбол
Сульшер: долго не раздумывал перед переходом в МЮ
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что долго не раздумывал перед переходом в клуб.
Обновлено в 06:42
Футбол
Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»
Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
Обновлено в 04:15
Футбол
Артем Дзюба заявил, что Роберто Манчини – это не тренер
Обновлено в 02:50
Футбол
«Челси» намерен обменять Морату на Игуаина
Обновлено вчера в 19:54
Футбол
Лукаку по семейным обстоятельствам покинул «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, скорее всего, пропустит два ближайших матча своей команды по семейным обстоятельствам.
Обновлено в 02:54
Футбол
Новичок «Спартака» заявил, что без раздумий согласился на переход
Обновлено в 06:29
Футбол
Sport inside: «Спартак» сказал Боккетти, Самедову, Попову и Джано искать новые клубы
Руководство москвичей сообщило защитнику Сальваторе Боккетти и полузащитникам Александру Самедову, Ивелину Попов и Джано чтобы они искали себе новые команды.
Обновлено в 07:29