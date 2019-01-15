Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пропустит до одного месяца из-за полученной травмы колена. Как сообщает The Independent, 20-летний футболист получил повреждение на разминке перед матчем против «Брайтона», хотя потом провёл на поле все 90 минут.

Александер-Арнольд пропустит до одного месяца из-за травмы

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