Футбол
Александер-Арнольд пропустит до одного месяца из-за травмы
Александер-Арнольд пропустит до одного месяца из-за травмыЧемпионат07:44
Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пропустит до одного месяца из-за полученной травмы колена. Как сообщает The Independent, 20-летний футболист получил повреждение на разминке перед матчем против «Брайтона», хотя потом провёл на поле все 90 минут.
Чемпионат07:44
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Политика
Рябков: Россия не поддается на ультиматум США по ДРСМД
Россия «демонстрирует добрую волю» в ответ на ультиматумы США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом переговоров в Женеве.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Шахтах увеличилось до четырех
Спасатели обнаружили на месте взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области тела двух человек - мужчины и женщины.
Обновлено в 09:53
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
"Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:47
Спорт
Сборная России по гандболу проиграла Бразилии на чемпионате мира
Обновлено в 11:09
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено в 08:10
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Политика
Комитет рекомендовал Госдуме отказаться от участия в ПАСЕ в 2019 году
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента принять проект заявления о ситуации в ПАСЕ и не участвовать в работе Ассамблеи в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.
Обновлено в 08:31
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Очевидцы рассказали об обстановке в Найроби после нападения на отель
Обновлено в 12:14
Политика
Силуанов считает реакцию россиян на пенсионную реформу «неожиданной»
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на пенсионную реформу, в рамках которой возраст выхода на пенсию повысили до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Обновлено в 01:40
Общество
Смертность населения в России превысила рождаемость
Смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018 года.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП в Воронежской области
В результате ДТП в Воронежской области погибли семь человек, сообщили РБК в пресс-службе областного МЧС.
Обновлено в 08:45
Экономика
Ростуризм раскритиковал идею налога на выезд из России
Федеральное агентство по туризму не поддержало идею Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ввести налог на выезд при пересечении госграницы.
Обновлено в 07:12
Политика
Пропажу икон из Киево-Печерской лавры опровергли
Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что никогда не видел якобы пропавших икон.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой
Обновлено в 10:31
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Общество
Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Москве насмерть замерз топ-менеджер «Евросети»
В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.
Обновлено в 10:56
Общество
Граждане США подали иск к «Аэрофлоту» на $3,6 млн
Сумма иска в $3,6 млн объясняется информацией и ощущением истцов, определить окончательный размер компенсации они просят суд.
Обновлено в 09:09
Политика
Суд продлил арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам
Суд принял решение продлить до 24 апреля арест 12 из 24 украинцев, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:51
Футбол
Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона
Вратарь лондонского футбольного клуба "Арсенал" Петр Чех объявил, что завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.
Обновлено в 06:25
Политика
Парламент Британии решает судьбу Brexit
Если голосование в Парламенте сегодня провалится, то у Мэй будет 3 дня на то, чтобы предложить законодателям сценарий дальнейшего развития событий и нельзя исключать, что премьер может пойти на повторное голосование.
Обновлено в 12:05
Происшествия
ДТП с 7 погибшими устроил Lexus директора Оскольского меткомбината
По трассе «Курск – Борисоглебск» Александр Тищенко ехал, находясь в автомобиле Lexus.
Обновлено в 12:24
Экономика
Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц
На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1000 руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой и создающей "межрегиональную дискриминацию потребителей".
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Эрдоган одобрил вывод американских войск из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает правильным вывод американских войск из Сирии, так как Вашингтон не имеет серьезной заинтересованности в прекращении конфликта.
Обновлено в 11:45
Культура
Гимнастка из США покорила интернет зажигательным выступлением
В интернете набирает популярность видео с выступлением американской гимнастки Кэтэлин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил дело об экстремизме за пост «ВКонтакте»
Невский районный суд Петербурга во вторник прекратил производство по уголовному делу в отношении местного жителя Эдуарда Никитина, которого следствие просило направить на принудительное лечение за публикацию в соцсети "ВКонтакте" политического анекдота и карикатуры, признанных экстремистскими.
Обновлено в 11:03
Политика
Владимир Путин сменил посла в ЦАР
Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Титоренко послом России в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 12:05
Политика
Россия отказалась платить взнос в Совет Европы в 2019 году
По словам Толстого, отсутствие России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы ставит вопрос о целесообразности Совета Европы как такового.
Обновлено в 09:47