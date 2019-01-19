Футбол
Александер-Арнольд продлил контракт с «Ливерпулем»Евро-футбол.ру 05:21
Защитник Трент Александер-Арнольд подписал новый контракт с "Ливерпулем", сообщает пресс-служба клуба. По информации британской прессы, новое соглашение рассчитано до 2024 года, предыдущий контракт истекал в 2021 году.
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