Футбол

Александер-Арнольд продлил контракт с «Ливерпулем»Евро-футбол.ру 05:21

Защитник Трент Александер-Арнольд подписал новый контракт с "Ливерпулем", сообщает пресс-служба клуба. По информации британской прессы, новое соглашение рассчитано до 2024 года, предыдущий контракт истекал в 2021 году.
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«Ливерпуль» продлил контракт с Александером-Арнольдом

РИА Новости08:35

Александер-Арнолд подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Матч ТВ06:03

Александер-Арнолд продлил контракт с «Ливерпулем»

Sports.ru05:09

Александер-Арнольд подписал новый контракт с «Ливерпулем»

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Источник: Переговоры «Ливерпуля» с Александром-Арнолдом о новом контракте проходят успешно

Спорт-Экспресс03:34

«Ливерпуль» продлит контракт с Александером-Арнолдом

Советский спорт03:30

Александер-Арнольд подписал новый контракт с «Ливерпулем»

Чемпионат05:15
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Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски

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Происшествия

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Происшествия

Летевший из Москвы в Дубай самолет экстренно сел в Волгограде

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Общество

Скончался «самый милый в мире пес»

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Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
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Происшествия

Энергоблок Ровненской АЭС вновь подключили к сети

Третий энергоблок Ровненской АЭС вновь подключен к сети после устранения неполадок, продолжается набор мощности, сообщила пресс-служба генерирующей компании "Энергоатом".
Обновлено в 10:22
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Филарет назвал себя патриархом всея Руси

Глава бывшего "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Гданьске похоронили убитого мэра Адамовича

Как передавало ИА REGNUM, 13 января 2019 г. в Гданьске во время благотворительного концерта WOŚP было совершено нападение на мэра города Павла Адамовича.
Обновлено в 10:09
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Названы самые популярные автомобили на рынке Москвы в 2018 году

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Архив группы «Гражданская оборона» выставят на торги

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Кино

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Королеву Великобритании уличили в нарушении закона

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Путин окунулся в прорубь на крещенских купаниях

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Обновлено в 07:06
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В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России

Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги.
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СК проверяет законность охоты чиновников на медведя

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе Напомним, недавно в Сети появились фотографии, где глава одного из сел края и его знакомый, бывший топ-менеджер крупной компании, позировали с убитым медведем.
Обновлено в 06:42
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На Лолиту подали в суд из-за долга за ЖКХ

ТСЖ просит взыскать с певицы задолженность за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги.
Обновлено в 06:41
Спорт

МОК обвинили в сокрытии доказательств непричастности россиян к допингу

Перед Олимпиадой в Пхенчхане Международный олимпийский комитет (МОК) пошел на нарушение процессуальных прав российских спортсменов, чтобы скрыть доказательства их непричастности к нарушению антидопинговых правил.
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Непряева стала серебряным призером в спринте лыжного Кубка мира

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По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.
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